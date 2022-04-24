【職場調查】機械人效率比人類高　5行業職位有機會被取代

隨着人工智能及機械人發展，部分行業自動化，減低營運成本及節省人手開支，機械人優點是24小時無間斷工作，在某些工種更比傳統人手有效率及少出錯，解決高重複及乏味工作難請人的問題。

據Robotics Automation報告表示，近年機械人效率和能力取得了巨大進步，並開始取代部分職業，報告更提及下列5個行業的工作職位，將有機會被機械人取代。

1. 工業及製造業

報告指，自1950年代開始，電腦控制生產綫及使用機械人情況一直存在，隨着人工智能及機械人發展，功能逐漸成熟，現在幾乎整個工業及製造業，都依賴機械人運作。機械人經專業人員編程後，便可由一般非專業人員控制，企業運用機械人生產，更有效提高成本效益。

2. 自動駕駛

無人駕駛科技的發展加速，自動駕駛快將實現，如汽車生產商Tesla自動導航駕駛技術、共乘服務商Uber亦正進行無人駕駛測試，自動駕駛成為未來趨勢，專業司機、運輸公司司機及貨櫃車司機等，將有可能被智能機器取代。

3. 保安機械人

報告稱，部分公司正開發保安機械人，用於夜間巡邏及危險區域負責巡視，當機械人發現問題或遇到危險時，程式會自動通知管理人員。

4. 金融數據分析員

愈來愈多企業機構，如金融或律師行等會利用大數據，在電子信息、電子郵件及其他數據資料庫內，逾百萬個資訊中掃描，尋找特定內容，甚至可分析金融數據模式及趨勢，幫助投資者分析機會及風險。

5. 醫護行業

屬高專業技能的醫生及醫護人員工作，在部分領域上也需借助機械人幫助，如IBM Watson人工智能機械人，也用於醫學領域，幫助臨床醫生診斷及尋找醫學數據。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：機械人增效率少出錯 5類職位或遭取代（收費文章）】

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