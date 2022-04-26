【日本漫畫家】日漫畫家年收入榜　榜首年賺1.8億　《鬼滅》只排第4位

日本漫畫一直陪伴着不少香港人成長，從畫風到內容都是大家追看的元素。近日，日本公布了日本漫畫家2022年的年收入排行，列出頭10位漫畫家年收入排名。喜歡睇漫畫的朋友，唔知你睇開嗰本漫畫嘅漫畫家上唔上到榜？

在10大排行榜中，大部分漫畫家的作品都是香港人的童年回憶之一。其中，已連載超過20年、至今仍然連載中，同時是港人心目中「跨世代」漫畫作品《海賊王》，其漫畫家尾田榮一郎年收入是最高，為31億日圓（約1.8億港元）。這一本漫畫累計發行量已超過3.2億本，是世界上最高且被健力士世界紀錄大全認定為「單一作者出版的漫畫系列最多」的漫畫家。

排名第2的漫畫家所創作的漫畫同樣是不少港人的回憶，他就是創作《龍珠》和《IQ博士》的鳥山明漫畫家，他的年收入為14.8億日圓（約9,028萬港元）。而第3名的是漫畫家是高橋和希，他的年收入為6億日圓（約3,600萬港元），其代表作為《遊戲王》。

至於，近年大熱的《鬼滅之刃》漫畫家吾峠呼世晴，其年收入為5億日圓（約3,050萬港元），排名4位。而僅次於此排名的是，同樣為「跨世代」漫畫作品的《多啦A夢》漫畫家藤子・F・不二雄，他的年收入為4.6億日圓（約2,800萬港元）。

■日本漫畫家年收入排行榜■

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責任編輯：區祖飛

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