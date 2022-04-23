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【好去處】M+博物館重開　天台花園展現多元雕塑家遊戲地景

精明消費 10:00 2022/04/23

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藝術是需要解讀才能明白。見到那些堆疊在一起、中空的六角形紅色雕塑，又或者一個半圓形的混凝土小丘，以至不規則層層疊疊的階梯置於M+的北天台花園，究竟這是藝術展區，還是可供兒童玩耍的遊樂場？

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野口勇（Isamu Noguchi，1904-1988），雕塑家，同時也是設計師、園藝師、舞台設計師，從1933年開始，就一直設計了一個又一個的遊樂場。今次M+的遊戲地景就受到野口勇的啟發，讓大家不用舟車勞動，也可在小小的場地，體現大師的作品。

野口勇是一位涉獵多元範疇的藝術家，或許與他的背景有關，父親是日本人，而母親是美國人，出生於洛杉磯，但兩歲時移居日本，之後又回到美國完成學業。他本有機會在哥倫比亞大學習醫，但卻在Leonardo da Vinci Art School受到意裔美籍詩人Onorio Ruotolo的鼓勵，決心要成為一名雕塑家。

野口勇的足迹不單只穿梭於美日，他還踏足意大利學習用大理石創作，去巴黎跟現代主義雕塑家Constantin Brancusi做學徒，甚至到北京跟齊白石習水墨畫，因此這位20世紀的藝術家，能夠將東方與西方、藝術與設計、自然與幾何融合在一起。

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兒童遊樂場設計許多未落成

但野口勇最為人津津樂道的，是其數十年來不斷反覆設計兒童遊樂場，或者套用他採用的字眼──Playscapes（遊戲地景）。由1933年的Play Mountain、1940年的Ala Moana、1941年的Contoured Playground等，都因為各種原因而只有模型而未能落成。

第一個真正落成的遊樂場是位於東京郊外的臨時兒童遊樂場Kodomo No Kuni，時為1965年，在網上看到的相片，一個個半圓的公園走廊遮陽篷，加上可以爬進爬出如飛碟的土丘，今天看來仍然感覺很科幻。

亞特蘭大博物館遊樂場

1973年，美國亞特蘭大高等藝術博物館（High Museum of Art）打算建造一個具有藝術品屬性的兒童遊樂場，作為博物館送給亞特蘭大的禮物。野口勇獲聘為設計師，他於1975年完成了遊戲地景的設計。「我認為兒童遊樂場是圖形和功能的入門讀物，它簡單、神秘、引人入勝，從而具有教育意義。」這是野口勇的理念。

這個遊樂場包括了由兩個三角形組成如金字塔般的階梯韆鞦、三角形攀爬架、擁有3個滑道有長有短的一組滑梯、一個低矮的圓形土丘，還有一座螺旋式圓柱體的滑梯等。這個遊樂場放諸今天，仍然是走在時代的尖端，既具備野口勇所說的圖形，也如雕塑般可供欣賞。可惜因為日久失修，銹蝕嚴重，塗鴉處處，因此亞特蘭大市曾分別於2008年及2014年兩次維修，令這遊樂場保留野口勇原本的設計面貌。

 

圖片：黃建輝、M+

作者：何小雲

責任編輯：李越樺

（節錄）

【原文：M+博物館今天重開 北天台花園展示野口勇遊戲地景（收費文章）】

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