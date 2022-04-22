可持續發展潮流為企業帶來全新發展動力

適逢今天（4月22日）是一年一度的世界地球日，也是世界公民們，集中探討可持續發展的大日子。環境保護意識與日俱增，對於可持續發展方式的探討，不僅與人們的日常生活息息相關，也在悄然推動著科技及廣泛領域的商業創新。借此，我跟大家分享一下內地可持續發展的最新動向，以及箇中值得關注的洞察，以及世界各地品牌可持續發展的最新舉措。商業和可持續發展體現出相得益彰的成果，正在引領全新生活方式和潛力無限的商業機遇。

中國早前提出於2060年前達至「碳中和」的目標之外，同時，我們也留意到中國消費者正積極透過不同生活方式，響應減碳環保及推動可持續發展。據國際諮詢公司埃森哲（Accenture）的研究發現，在購物決策過程中，有77%的中國消費者將環境影響定為首要考慮，而全球消費者只有53%的受訪者持相同看法。

事實上，以網購為例，一件商品由商家手上出貨再送到消費者手中的整個流程，都有空間進一步提升，使之變得更加綠色環保。而阿里巴巴作為連接數百萬商家和10億消費者的電商平台，無疑可以透過集團的生態體系，來推動綠色消費，攜手平台上的參與者共同實現可持續發展。

與品牌深度合作 服務興起中的綠色消費需求

阿里巴巴集團的生態體系涵蓋電商、雲計算、物流等多個範疇，與消費者建立起很多觸點，為商家和消費者提供更優質的連繫和互動方式，在促進綠色消費方面扮演著與眾不同的角色，並帶來獨特價值。不僅令我們自己，也令傳統價值鏈內外的持份者，一同獲益。

我們正利用整個生態體系中與品牌和消費者的不同接觸點，倡導可持續的生活方式。消費者教育是推動綠色消費至關重要的一步，透過與平台上的品牌合作，在專門的渠道推廣和激勵綠色消費。電商平台肩負起告知消費者產品對環境影響的責任。因此，天貓目前在產品頁面上試行碳排放標籤，幫助消費者做出更可持續的購物決定。這舉措從電子產品類別開始，正擴展到其他類別。到目前為止，天貓已經對3,000個商家的30多萬件節能家電產品進行了分類。

我們亦運用平台資源，協助具有可持續使命的品牌以創新營銷工具，與消費者互動交流及培養其綠色生活習慣。舉例說，美國專業沙龍護髮品牌Olaplex便充分利用平台多元化的資源，透過創新和沉浸式的工具，包括直播等，與內地的消費者接觸，傳遞品牌的可持續性發展的信息。此外，總部位於美國三藩市的可持續鞋類品牌Rothy's亦經常邀請他們的消費者以關鍵意見消費者（Key Opinion Customer，KOCs）的身份參加直播，親身分享他們的品牌故事。

從我們的觀察發現，中國消費者在有選擇的時候，傾向接受具可持續元素的品牌。時尚鞋類品牌Allbirds和Rothy's、可持續飲料杯品牌Klean Kanteen、英國茶葉品牌Tea Pigs、巴黎純淨美妝品牌La Bouche Rouge均是在阿里巴巴平台取得成功的可持續品牌例子。

我們與品牌的合作不僅局限於銷售他們的產品，其中一個例子是與聯合利華和雀巢等國際品牌的合作。阿里巴巴與聯合利華在電商平台上推出綠色貨架，並開展聯合營銷活動，推廣更環保的生活方式，同時還計劃在中國的大學校園裡推出超過1,000台由人工智能驅動的塑料回收機。菜鳥與雀巢等國際品牌合作，推出綠色供應鏈，涵蓋包裝回收、智能庫存分配和智能包裝算法。

從平台出發 積極實踐綠色舉措

除了積極攜手品牌之外，阿里巴巴集團也從自身不同的業務入手，致力實踐綠色舉措。例如我們廣受中國數億消費者歡迎的二手商店電商平台閑魚，目前每年幫助中國消費者處理達10億件閒置物品，包括服飾、電子用品、傢俱、家電及其他珍有的收藏品等。

而集團旗下的智能物流網絡菜鳥也為商家和品牌建立了全球綠色供應鏈，以減少碳足跡。菜鳥希望通過使用可再生能源，以及提升回收能力，在綠色物流方面建立行業標桿。例如菜鳥縮減了包裹上電子運輸標籤的尺寸，在過去六年節省了 4,000 億張紙張；最近菜鳥開始使用來自其中國保稅倉庫屋頂的太陽能電池板的能源，來為內部營運提供電力。

此外，我們的移動數字地圖APP高德也鼓勵用戶選用更為可持續的方式出行，例如優先推薦使用大眾交通工具等，也會向用戶獎勵綠色出行積分，可以於我們的生態內換取優惠及使用。於2020年9月至2021年9月，高德錄得42億次的綠色出行次數。

更值得的提的是阿里雲，科技是我們所做一切的核心，我們的電商平台上每筆電商交易都由雲計算所驅動。阿里雲在其數據中心採用尖端的綠色技術，其中液冷和可再生電力儲存在減少碳排放方面發揮了顯著作用。消費者亦透過阿里巴巴平台，選擇了以低碳足跡的方式購物。於去年雙11，我們借助雲原生創新技術實現了每 10,000 筆交易所需的計算資源同比減少 50%。

此外，我們也利用科技協助合作夥伴實踐可持續發展，其中包括阿里雲的產品和技術創新，幫助客戶得到更高的能源效率，例如包括經過驗證、高效節能的液冷數據中心技術，以及其他以更加高效節能的專利產品。

通過做好事 共創更大價值

通過上述例子，主要是想和大家分享——可持續發展不僅僅是做好事及履行企業社會責任，同時也是因應市場趨勢，推動市場增長及刺激需求的關鍵推動力。

在當下經濟環境中，可持續發展正正是一個機遇。建立一個強大、並且生態友好的品牌功能，將獲得消費者的青睞。只要投入更多的努力，從綠色的角度思考如何創新，我們都會從中受益。

我們相信可持續發展不是一個影響利潤，或者非此即彼的命題。我們看到了商業機會，與我們的商家和品牌共同創造一個更可持續的未來。我們相信，我們的用戶、合作夥伴和投資者也知道，我們將為所有利益相關者創造更大的價值。