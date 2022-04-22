【虛擬保險】OneDegree推2周年達人挑戰有獎遊戲　贏iPhone 13／Dyson空氣清新機及風筒（附投保優惠碼）

虛擬保險公司OneDegree為慶祝開業2周年，新客戶投保指定保險產品可享首年保費7折、獲贈Apple HomePod mini或6個月保費回贈優惠。保險公司同時推出有獎遊戲，獎品包括iPhone 13 Pro Max、Dyson二合一空氣清新機和風筒等。

「毛價保」寵物保險

由4月22日至24日，憑推薦碼【HAPPY2】投保享首年保費7折。



由4月22日至24日，憑推薦碼【HAPPY2】投保享首年保費7折。 火險

由4月22日至30日，憑推薦碼【HOMEPOD】投保，凡年保費總值低於1,400元，即可獲贈200元百佳超級市場現金券；如年保費總值高於或等於1,400元，更可獲贈價值749元的Apple HomePod mini。



由4月22日至30日，憑推薦碼【HOMEPOD】投保，凡年保費總值低於1,400元，即可獲贈200元百佳超級市場現金券；如年保費總值高於或等於1,400元，更可獲贈價值749元的Apple HomePod mini。 「無限護身保」危疾保險

由4月22日至30日，憑推薦碼【REVIVE】投保享6個月保費回贈

此外，OneDegree更會於今日（22日）晚上推出「2周年達人挑戰有獎遊戲」，首48位得分最高的參加者更有機會獲得豐富獎品，包括iPhone 13 Pro Max 128GB（價值9,399元）、Dyson Purifier Cool Autoreact二合一空氣清新機（價值4,480元）和Dyson Supersonic HD08風筒（價值3,680元）等。

另外，OneDegree亦分享了一些有趣的數據，客戶年齡層多數集中於90後及千禧世代，當中超過5成為18至34歲的客戶，客戶平均只需3分鐘即可透過網上完成投保。首3位最懂得「未雨綢繆」，購買保險以獲保障的星座分別是天蠍座（9.8%）、山羊座（9.6%）和處女座（9.4%）。

現時「毛價保」寵物保險有超過70個品種的狗隻和40個品種的貓隻受保，根據統計所得，首三位受保寵物品種，狗分別是貴婦狗（21.8%）、唐狗（15.4%）、柴犬（12.7%）；貓則是英國短毛貓（32.4%）、唐貓（29%）、布偶貓（10.1%）。

責任編輯：曹佩鈞

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