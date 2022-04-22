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【虛擬銀行】ZA Bank食買玩報復式優惠　指定食府11%回贈／PURE Yoga及Fitness免費7天通行證

精明消費 18:20 2022/04/22

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隨着防疫措施進一步放寬，市民消費意欲更強。虛擬銀行ZA Bank宣布推出連串「報復式折扣」，夥拍3大購物熱點推消費及開戶優惠，由即日起，用戶憑ZA Card消費可在食、買、玩享受精彩回贈及優惠。

飲食優惠

即日起至6月30日，於33個餐飲品牌旗下多間食府及咖啡店消費，可獲最高11%回贈。優惠餐廳包括有老鍋台式火鍋、十三少、Texas Burger、Outback、Burgeroom等。

按此查看參與回贈餐飲商戶名單

購物優惠

即日起至5月31日，用戶於K11 Art Mall、D·PARK愉景新城、及THE FOREST中的指定商戶單日累積消費滿500元（不少於2張及不多於4張收據計算），可獲高達11% K Dollar回贈，上限為200個K Dollars，即最多可回贈200元。

玩樂優惠

即日起至6月30日，用戶到指定網站登記，可享PURE Yoga及PURE Fitness全綫分店免費7天通行證、及PURECAST免費網上直播瑜伽健身課堂，推廣期內簽訂合約更有ZA Card獨家優惠。

另外購買包括Mask Factory、Raze、Maskology等指定品牌的口罩可享最高11%簽帳回贈、於旅遊平台包括Expedia、Klook、Hotels.com上消費亦有高達11%折扣。

【ZA Bank新客優惠 3個月定存享6.8%年利率（附邀請碼）：按此

ZA Bank亦推出好友推薦計劃限時獎賞，即日起至5月4日，現有用戶邀請使用其邀請碼邀請好友成功開立ZA Bank帳戶，可經ZA Quest獲得1個扭蛋，抽取高達5,000元推薦獎賞，並且保證扭蛋獲得最少100元。好友成功開戶後7日內憑ZA Card消費滿100元，將獲得一次額外200元回贈，即推薦人保證可賺最少300元獎賞。而被推薦人開戶後30日內用ZA Card在消費1次，亦可抽取最高5,000元獎賞，且被推薦人保證獲得至少100元。

 

責任編輯：嚴熹曼

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