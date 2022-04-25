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【疫後通關】亞洲旅遊準備指數港包尾　10大地區最有條件重啟旅遊

13:55 2022/04/25

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全球新冠病毒疫情逐漸緩和，不少國家已陸續通關，重回不時去旅遊的日子不再是夢？英國經濟學人智庫（EIU）發表「亞洲旅遊準備指數2022」報告，香港因嚴格的防疫措施，分數於28個亞洲經濟體排名墊底，遠遠落後內地、台灣及澳門等地。報告又預期隨着內地逐漸放寬出遊限制，亞洲旅遊業或在2024年才有望全面復甦。亞洲當中有不少島國已重開，等唔切要去旅行，睇吓去邊度最方便！

【港人假期缺乏指數連跌兩年 近9成人曾於休假期間Workcation：按此

預期亞洲旅遊業2024年才全面復甦

經濟學人智庫就地區疫苗接種、當地公民出境自由度、當地公民入境隔離政策等3個主要條件，以28個亞洲經濟體在今年3月底時的狀况評分，滿分為10分，分數愈低擁有更有利條件作旅遊復甦。各個地區排名中，香港以6.60分排名最低，而台灣以5.28分排名第25、中國內地4.90分排21，而澳門排名第19位。

東南亞及南亞地區普遍排名較前，報告指是由於這些地區的GDP較依賴旅遊業，因此較早開放入境措施。至於香港在指數中「倒數第一名」，其中本地公民入境隔離政策得8.85分，屬全數統計經濟體中、得分最高，即是指此政策嚴謹，影響市民出遊。

【旅遊調查：港人愛旅遊世一！ 海外遊竟然輸畀佢：按此

■亞洲旅遊準備指數首10位■

 

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報告又指出，除斐濟和馬爾代夫等已全面重新開放的地區，預期大部分市場今年內只會出現局部復甦，而遊客人數及相關收入料仍低於2019年疫情前的水平。該智庫相信，亞洲區旅遊業可能須待2024年內地旅客將回復國際旅遊，才有望全面復甦。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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