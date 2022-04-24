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【好去處】奕居ｘMatchali推抹茶主題下午茶　78元升級抹茶雞尾酒

個人增值 10:00 2022/04/24

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奕居早前與本地抹茶品牌Matchali聯乘開設Pop-Up店，更將抹茶熱延續，由即日起至5月29日，於奕居49樓的Salisterra推出首個抹茶主題下午茶，抹茶控可品嚐各款抹茶鹹甜點，細味源自京都宇治的馥香抹茶美味。

Salisterra及Matchali首個聯乘下午茶，為源自地中海的鮮活風味再注入抹茶元素，創作一系列精緻美味的甜點及鹹點。下午茶包括自選茶、咖啡或Matchali拿鐵，必選配即席以人手拂茶、選用Matchali手工採摘的頭茬茶道級抹茶及經高溫長時間烘焙的焙茶，製作而成的抹茶拿鐵及焙茶拿鐵。愛酒之人亦可品嚐甘醇的抹茶雞尾酒，升級享用只需78元，一杯Matcha Grasshopper帶有濃厚的朱古力泡沫，而Matcha Gin Tonic則清爽輕盈，令下午更加醉人寫意。

    點擊圖片放大

Salisterra X Matchali抹茶主題下午茶

供應期：即日至5月29日，每日下午3時至下午5時
價錢：每位320元，兩位598元
地址：金鐘太古廣場奕居49樓
電話：3968 1106

 

作者：張頌婷

責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：奕居聯乘本地品牌Matchali 推出抹茶主題下午茶 （收費文章）】

＝＝＝＝＝

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