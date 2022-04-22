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【強積金】MPF周年權益報表收咗都當睇唔到？　隨時影響退休儲蓄！

博客 16:40 2022/04/22

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常言道，「你不理財，財不理你」，相信很多香港人都聽過，我身邊亦有不少人跟我講，明白這個道理，但事實上，又有多少人做到？即使你沒有股票、基金、外幣等投資，但如果你是一名「打工仔」，你肯定有參與強積金投資；而且，你所投資的金額可能比你想像中多。

【揀選強積金基金勿求其 懶人基金助平衡風險與回報：按此

根據積金局數據，截至2021年年底，每名強積金計劃成員平均持有的資產約258,000元；這個數字對大部分的打工仔來說，絕對不是一個小數目。但很多人都會跌入一個「理財迷思」，就是只會理眼前的小財，卻沒有認真去理影響退休生活的大財，亦即是大家的強積金！

例如，政府剛派發新一輪的消費券，大家都期待怎樣花這5,000元，但試問有多少人知道自己所有強積金戶口現時的總值是多少？又例如，很多人會花時間去網購，為的可能只是一個少少的折扣，但卻沒有理會強積金投資過去的表現；要知道，累積多年的強積金，幾個巴仙的回報上落，可能已經是以萬元計的差別！

【定期審視強積金投資組合 首季宏利強積金回報表現係點？：按此

管理強積金第一步：周年權益報表

要了解自己強積金的現況，或許沒有想像中的困難。因為法例規定，強積金受託人每年最少會發出一份周年權益報表，簡稱ABS（Annual Benefit Statement）給每一個成員，而且必須在計劃每個財政期完結後的3個月內提供此報表。因此，我相信大家陸續都會收到過去財政年度的周年權益報表。

我身邊很多朋友，收到ABS後，都會原封不動「收藏」起來；有些人甚至以為是廣告宣傳，直接投進垃圾箱。但要管理好強積金，ABS是不能不拆的信！因為ABS有如強積金「成績表」，你可以一眼看清現有強積金的狀況，當中最重要的包括：

  • 帳戶結餘
  • 基金組合
  • 帳戶自開立起計算的盈／虧
  • 帳戶的資金進出（如供款、權益提取及基金交易）

其實要理解ABS，可能比網購還要簡單，因為積金局已經提供不同工具，如《周年權益報表》小冊子，圖文並茂解釋如何解讀ABS。如果你依然覺得很難解讀ABS，不妨可以向強積金中介人求助。因為ABS只是管理強積金的第一步，之後要做的就是按自己不同人生階段的需要和風險承受能力，定期檢討基金組合。再者，如果你擁有多個強積金個人帳戶，也可以考慮整合起來，方便日後管理。畢竟，收到一封周年權益報表，總比收到多封來得簡單！

 

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撰文 : 謝志雄 萬通保險退休金及僱員福利部主管

欄名 : 保險DNA

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