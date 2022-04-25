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【消費優惠】花斑茶社慶祝恢復晚市堂食　晚上6時後8折

精明消費 10:30 2022/04/25

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飲品店花斑茶社為慶祝恢復晚市堂食，由即日起至4月27日，每晚6時後惠顧任何飲品，即享全單8折優惠。優惠適用於全綫花斑茶社分店。

    點擊圖片放大

按此查看分店

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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