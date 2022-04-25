【消費優惠】花斑茶社慶祝恢復晚市堂食 晚上6時後8折 精明消費 10:30 2022/04/25 分享： 分享： 飲品店花斑茶社為慶祝恢復晚市堂食，由即日起至4月27日，每晚6時後惠顧任何飲品，即享全單8折優惠。優惠適用於全綫花斑茶社分店。 ▼點擊圖片放大 按此查看分店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】維港重開水上單車 平日半價踩鴨仔船 最平人均35元 今日 【消費優惠】維港重開水上單車 平日半價踩鴨仔船 最平人均35元 【好去處】奕居ｘMatchali推抹茶主題下午茶 78元升級抹茶雞尾酒 2022/04/24 【好去處】奕居ｘMatchali推抹茶主題下午茶 78元升級抹茶雞尾酒 【酒店自助餐】晚市堂食重開嘆自助晚餐 任食海鮮每位478元起 2022/04/23 【酒店自助餐】晚市堂食重開嘆自助晚餐 任食海鮮每位478元起 【好去處】M+博物館重開 天台花園展現多元雕塑家遊戲地景 2022/04/23 【好去處】M+博物館重開 天台花園展現多元雕塑家遊戲地景 【晚市堂食】ELEMENTS圓方晚巿餐飲消費禮遇 堂食消費滿$1000送$1000消費餐飲電子禮券 2022/04/22 【晚市堂食】ELEMENTS圓方晚巿餐飲消費禮遇 堂食消費滿$1000送$1000消費餐飲電子禮券 美食 香港 付款優惠 著數優惠