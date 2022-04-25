【消費優惠】花斑茶社慶祝恢復晚市堂食　晚上6時後8折

飲品店花斑茶社為慶祝恢復晚市堂食，由即日起至4月27日，每晚6時後惠顧任何飲品，即享全單8折優惠。優惠適用於全綫花斑茶社分店。

▼ 點擊圖片放大

按此查看分店

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經