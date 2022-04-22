蘇富比單一藏家專場　40枚古董Patek Philippe估值$7,800萬

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價值連城，是指一個人為擁有稀世奇珍而願付出多少，曾有帝王願花15座城池來換一塊絕世美玉。等價交換之餘，得視乎閣下的地位、出手和級數。今個春季蘇富比得到傳奇收藏家慷慨解錶囊，將其中40枚罕有度超高的Patek Philippe （百達翡麗）拍賣，總估值達7,800萬呢！
有錶王之稱的百達翡麗，在180年製錶路上出現過不少代表作，也是全球鐘錶黃金年代的重要里程碑。然而，是次由蘇富比春季呈獻的「雋永傳奇」單一藏家專場，是蘇富比亞洲區單一鐘錶藏家價值最高的拍賣場，看官大可視為具歷史價值的私人鐘錶收藏匯演，擔綱演出的40枚頂級古董錶，年份由40年代至80年代皆有。
曾座擁400枚頂級腕錶
這位傳奇藏家收藏鐘錶超過30年，對百達翡麗經典時計有著無比的熱情。在芸芸眾多的複雜功能中，萬年曆計時腕錶為他最愛！高峰時期曾座擁18 枚萬年曆計時腕錶（Ref. 2499）及15枚萬年曆計時腕錶（Ref. 1518），但他的收藏絕不止於此。在他的頂級腕錶的庫存中，曾有過多達400枚時計，幾乎每個型號都有被收錄，收藏極為全面。
蘇富比鐘錶部國際顧問Sam Hines表示：
我們非常榮幸受委託上拍這40枚在鐘錶界隱藏多年的重要瑰寶。這位藏家一向極為低調，多年來不為品牌所認識，但卻在背後主導市場、為百達翡麗時計締造輝煌成績。
推動市場的佼佼者
在過去數十年間，這位傳奇收藏家也一直推動鐘錶市場，他參加拍賣 20 年來，曾打破許多拍賣記錄，更以自己獨一無二的拍賣手法標贏過百達翡麗博物館。他曾表示：
我想要一項拍品的時候，我將號碼牌高舉，在投得前不會放下來。
同時也為錶界帶來一次又一次令人震奮的消息，例如由Asprey發行萬年曆計時腕錶（Ref. 2499），於2018年在日內瓦蘇富比以390萬瑞士法郎成交；由Tiffany & Co. 發行的粉紅金萬年曆計時腕錶（Ref. 2499），在2018年香港蘇富比以2,350萬港元成交，兩者分別仍然是現有拍賣紀錄保持者。
今次「雋永傳奇」的最大亮點，要說到由著名零售商Gobbi Milano發行的粉紅金（Ref.2499），是唯一錶面備有零售商標誌的粉紅金Second Series，另外，還有和1948年製之「Pink on Pink」型號1518 及已知中唯一備夜光範例的型號2499「Second Series」 呢！
《雋永傳奇The Nevadian Collector》單一藏家專場
拍賣直播日期：4月25日，8pm（須預先登記）
網址：sothebys.com/en/digital-catalogues/the-nevadian-collector
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌