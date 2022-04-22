蘇富比單一藏家專場　40枚古董Patek Philippe估值達$7,800萬

價值連城是指一個人為擁有稀世奇珍而願付出多少，曾有帝王願花15座城池來換一塊絕世美玉。等價交換之餘，得視乎閣下的地位、出手和級數。今個春季蘇富比得到傳奇收藏家慷慨解錶囊，將其中40枚罕有度超高的Patek Philippe （百達翡麗）拍賣，總估值達7,800萬呢！

▲ 這位傳奇藏家對百達翡麗古董腕錶情有獨鍾，曾秘密收藏超過400枚，今次把十分之一藏品作公開拍賣，讓全球錶迷一飽眼福。（圖片品牌提供）

有錶王之稱的百達翡麗，在180年製錶路上出現過不少代表作，也是全球鐘錶黃金年代的重要里程碑。然而，是次由蘇富比春季呈獻的「雋永傳奇」單一藏家專場，是蘇富比亞洲區單一鐘錶藏家價值最高的拍賣場，看官大可視為具歷史價值的私人鐘錶收藏匯演，擔綱演出的40枚頂級古董錶，年份由40年代至80年代皆有。

▲ 粉紅金萬年曆計時腕錶（Ref.2499，1957年製）：由Gobbi Milano發行。此系列被視為品牌中最重要系列之一，以巴頓式時標及圓形計時按鈕屬於Second Series，於1955年至1964年生產，已知在市場上合共有9枚。拍品是唯一在錶盤上附有零售商標誌，品相完好，難怪於2007年首次拍賣即以270萬瑞士法郎成交，打破同型號的拍賣紀錄。（估價：2,400萬-4,800萬港元／圖片：蘇富比提供）

曾坐擁400枚瑰寶

這位傳奇藏家收藏鐘錶超過30年，對百達翡麗經典時計有著無比的熱情。在芸芸眾多的複雜功能中，萬年曆計時腕錶為他最愛！高峰時期曾座擁18 枚萬年曆計時腕錶及15枚萬年曆計時腕錶，但他的收藏絕不止於此。在他的頂級腕錶的庫存中，曾有過多達400枚時計，幾乎每個型號都有被收錄，收藏極為全面。

▲ 精鋼計時腕錶（Ref.1463，1962年製 ）：此系列於1940年至1969年間生產，其時錶殼多以黃金製，僅有少數選用粉紅金及精鋼，說到最受歡迎為精鋼款配寶璣時標。拍品完好，錶殼全沒鏽迹，錶冠及按鈕亦沒有磨蝕，以琺瑯製的品牌標誌仍然清晰。（估價：240萬港元 – 400萬港元／圖片：蘇富比提供）

蘇富比鐘錶部國際顧問Sam Hines表示：

我們非常榮幸受委託上拍這40枚在鐘錶界隱藏多年的重要瑰寶。這位藏家一向極為低調，多年來不為品牌所認識，但卻在背後主導市場，為百達翡麗時計締造輝煌成績。

▲ 白金萬年曆腕錶（Ref.3448， 約1970年製）：1962年，百達翡麗首枚自家研製的27-460自動上鏈萬年曆機芯面世，在為期20年的生產期中，品牌共生產586枚，其中僅得50枚為以白金作錶殼材質。錶盤上除了日期、星期及月相顯示，其品牌標誌及黑色巴頓式分鐘刻度都相當完好的。（估價：240萬-400萬港元／圖片：蘇富比提供）

推動市場的佼佼者

在過去數十年間，這位傳奇收藏家也一直推動鐘錶市場，他參加拍賣 20 年來，曾打破許多拍賣紀錄，更以自己獨一無二的拍賣手法投贏過百達翡麗博物館。他曾表示：

我想要一項拍品的時候，我將號碼牌高舉，在投得前不會放下來。

同時也為錶界帶來一次又一次令人振奮的消息，例如由Asprey發行的萬年曆計時腕錶，於2018年在日內瓦蘇富比以390萬瑞士法郎成交；由Tiffany & Co. 發行的粉紅金萬年曆計時腕錶，在2018年香港蘇富比以2,350萬港元成交，兩者分別仍然是現有拍賣紀錄保持者。

▲ 黃金雙發條輕觸式三問直線萬年曆懷錶（Ref.655/1，約1957年製）： 由 Tiffany & Co. 發行。美式直線萬年曆設計，備月相顯示，以錶冠上的按鈕啟動三問報時，錶冠雙向轉動可為機芯和報時上鏈。原爲 Esmond Bradley Martin 收藏 ，他於1958年在Tiffany & Co紐約總壇購得這枚懷錶，2002年拍賣會上此懷錶以265,000美元（約207萬港元）高價成交。（估價：200萬 – 280萬港元／圖片：蘇富比提供）

是次「雋永傳奇」的最大亮點，要說到由著名零售商Gobbi Milano發行的粉紅金萬年曆計時腕錶，是唯一錶面備有零售商標誌的粉紅金Second Series，另外，還有和1948年製之「Pink on Pink」萬年曆計時腕錶，及已知中唯一備夜光範例的Second Series 呢！

▲ 粉紅金萬年曆計時腕錶（Ref.1518，1948年製 ）：此系列只生產過281枚，大部分以黃金作錶殼材質，只有58枚為粉紅金，大多配襯銀色錶盤。時至今日，粉紅金錶殼配粉紅色錶盤的「pink on pink」在市場上只出現過14枚。此拍品備月相顯示及略帶銅色的粉紅色錶盤，是現任藏家於2008年一場拍賣以接近800,000瑞士法郎投得。（估價：800萬-1,600萬港元／圖片：蘇富比提供）

《雋永傳奇The Nevadian Collector》單一藏家專場

拍賣日期：4月25日8pm（需預先登記）

網址：sothebys.com/en/digital-catalogues/the-nevadian-collector