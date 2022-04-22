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與其他孩子體驗「趁墟」　幫助他人　實踐分享的快樂

博客 13:10 2022/04/22

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過去有朋友自己或帶同子女參與「趁墟」活動，學習分享，體驗生活。希望孩子學習到分享的意義，成年人學習到珍惜，不要浪費。

研究顯示親社會的消費模式（分享／捐贈）比起在自己身上消費令人更快樂，能夠激活人腦內前額葉皮質的獎勵系統，當捐贈是屬於自願性時，獎勵效果會更顯著。至於感恩更能規範行為及為未來打算。

好友Debby周末清晨四時半起床，帶同讀小學的兒子Ryan一起去了天光墟。當日出門後才遇到大雨，人流只得平日的三分一，幸好仍然找到一處乾爽的地方擺賣，順利完成。

爸爸Kevin鼓勵兒子：「雖然你咁早起身會覺得辛苦，但其實你係做緊好有意義嘅事，幫助社會上有需要嘅人」。

【天光墟小買賣大意義　從擺攤體會理財原則：按此

媽媽後來反映兒子的感受，她說：「問仔仔有咩感覺，他話覺得有些人真係好窮，想再去一次，約定冬季會帶同一位同學一起參與，開心好玩地幫人。」

我讚賞Ryan不怕濕了半身，仍然努力地推銷「一蚊一件，快啲嚟揀下啦」，站了個多小時一點也沒有抱怨，亦被人稱讚有禮貌。

另外，朋友的8歲女兒Latisha和多名中大學生加入售貨員行列，地攤擺滿了各式各樣的物品，有摺櫈、羽毛球拍、玩具、波鞋，最多的是衣服。當買家拿起T-shirt問是否會縮水，售貨員即「落足嘴頭」說已經洗水，一定不會縮水，更叫喊「伯伯，買啲玩具畀孫仔孫女玩」，務求為物品找到新買家。Latisha表示不覺得辛苦，因為能夠幫助別人。

【教孩子理財不應單純「講錢」：按此

除了小朋友，也有大朋友參與，Selina和Peter去了天光墟，臨近冬天帶去的物品包括保溫壺和水煲等很暢銷。一位揀好了物品的伯伯堅持說：「1蚊咁平我唔買，我要畀2蚊！」開心大家公平交易。

有一位因交通意外受傷坐輪椅的72歲伯伯沒有錢，只得2套衫褲，我們便給了伯伯2套衣服和1個保溫壺，他說不用再多了，因為露宿也沒有地方放。

從「趁墟」活動，希望孩子學習到分享的意義，成年人學習到珍惜，不要浪費。

【天光墟‧之三】

 

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

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撰文 : 李錦博士

欄名 : 親子理財

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