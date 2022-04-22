惠康「食咗飯未」特別愛心加倍日　買米1公斤獲贈500克兼做善事

香港百物騰貴，社會上不少的基層人士都需要支援。惠康宣布，由即日起至4月28日，發起「特別愛心加倍日」，顧客於期內每購買1公斤全綫御品皇香米，惠康便會加碼捐出1元，更額外送出御品皇頂級泰國茉莉香米500克一包，以答謝顧客的支持，同時令更多基層市民受惠。

惠康指，自去年11月開始，於香港推動為期1年的「食咗飯未」愛心米庫慈善行動，於短短5個月，累積捐款已達500萬元。在此計劃下，每出售1公斤御品皇香米，惠康即捐出0.5元予膳心連基金，以緩解基層市民及社福機構於疫情下的衝擊。

送出御品皇頂級泰國茉莉香米500克一包

為答謝顧客的支持，同時令更多基層市民受惠，除了每月第一天的「愛心加倍日」之外，惠康將於4月22日至4月28日發起「特別愛心加倍日」，顧客每購買1公斤全綫御品皇香米，惠康便會加碼一倍，捐出1港元，顧客更會額外獲贈御品皇頂級泰國茉莉香米500克一包，數量有限，送完即止。4月28日之後，惠康將會就「食咗飯未」計劃維持每售出1公斤御品皇香米捐出0.5元。

責任編輯：區祖飛

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