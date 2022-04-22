疫下拒貿然轉戰網店　翟威廉堅守實體店賣清酒：親身推銷更有成效

翟威廉3年前與哥哥合資50萬元開清酒舖，開張時已經正值疫情，但翟威廉未有跟隨潮流轉戰網店，反而選擇堅守實體店，提供人性化的服務：「面對面與客人溝通，直接用Whatsapp及電話聯絡客人，告訴他們店內有哪些酒，這樣會較為親民，推銷亦會更有成效。」

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合資50萬開清酒舖 經驗及名氣贏在起跑綫

4年前，翟威廉開始接觸網台，偕周志文、周志康一起做網上音樂直播節目「Happy Live」，寓工作於娛樂之餘，更可以透過推銷產品賺取廣告費助，更令他看到創業的機會。

翟威廉的哥哥翟威信一直經營清酒批發生意，翟威廉眼見直播推銷有商機，便於近3年前與哥哥合資50萬元，在佐敦的地舖增設零售點「Happy Live Nakama」。為其增加專業性，他從有SSI清酒唎酒師、講師兼香港監考官資格的哥哥學習各種清酒的知識，更還考取SSI國際日本唎酒師資格，讓他親身推銷清酒時，也能講得頭頭是道。

他坦言，藝人身份所伴隨的名氣，令他創業有一定優勢，而且在清酒業大展拳腳的最大的資本──經驗及人脈，主要來自哥哥。贏在起跑綫，更令他學懂珍惜自身優勢：「在沒這些『資助』的情況下，起步可能會很難；在有『資助』的情況下，我更要懂得珍惜資源。」

開業至今，他一直獲得不少藝人朋友捧場，他坦言自己相當感激，更會在能夠回饋時盡量回饋。

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疫下堅守實體店 深信人性化服務

清酒舖在疫情期間開業，難免會受到影響，翟威廉坦言零售點選址不在人來人往的街道，街客也只佔客源的少數故影響較微。相較於跟隨潮流轉戰網店，他認為穩守現時的經營模式更合適他：「經營網店也非如想像中零成本，也需要有人管理及運營，與開多一間分店沒太大分別，我們與其他網店相比，經驗及實力均不夠。」

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翟威廉深信，面對面與客人接觸、推銷，與投放大量資源營運網店，更具成效：「繼續經營實體店，或是開設更多期間限定店，在現場介紹酒給客人是我們的專長，經過親身介紹產品，客人購買的意欲會更加大。」

相較做藝人搵錢途徑相對簡單，有通告接通告就做，只需要集中研究演戲做好角色、建立及維持形象，翟威廉坦言創業做老闆就要兼顧更多事情，要凡事親力親為、隨時候命，即使要從入貨、定價、上架，甚至連掃地清潔都要一腳踢，他也在所不辭：「做藝人時不時要等待工作機會，但創業就等於主動出擊，雖然要耗盡心機，但也令我急速成長。」

記者：李瑩

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