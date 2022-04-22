【保費優惠】保誠送保費回贈最高2400元　成功薦新客享最多900元超市禮券

保誠宣布再度推出「惠您分享 · 感謝賞」，送出900元超市禮券及高達2,400元保費回贈，同時推出全新「一家乘雙」推廣活動，與家人一同投保齊享高達50%雙重保費回贈。

向保誠現有客戶送高達2,400元保費回贈

由即日起至2022年6月30日，保誠現有客戶可獲3張面值800元，總值2,400元的專屬保費禮券。凡成功投保指定個人壽險計劃並達至指定首年總年度化保費，每份合資格保單即可獲800元保費回贈。

而現有客戶亦可與親朋好友共享保費禮券。客戶的親朋好友凡使用保費禮券成功投保指定保誠個人壽險計劃，並成為保誠新客戶，現有客戶亦可同時獲得300元超級市場禮券作推薦獎賞。推薦獎賞上限為最多3次，共可獲900元超市禮劵。

與家人一同投保齊享高達50%雙重保費回贈

另外，保誠亦推出全新「一家乘雙」推廣活動，即日起至2022年6月27日，任何2名或以上家人透過「一家乘雙」推廣活動投保指定保險計劃，即可享高達每張保單50%雙重保費回贈。其中自願醫保計劃之合資格已繳保費更適用於稅務扣減。

有關更多優惠查詢可瀏覽「惠您分享 · 感謝賞」以及全新「一家乘雙」相關網頁。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經