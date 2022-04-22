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【晚市堂食】ELEMENTS圓方晚巿餐飲消費禮遇　堂食消費滿$1000送$1000消費餐飲電子禮券

精明消費 14:55 2022/04/22

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政府由4月21日起恢復晚市堂食安排，ELEMENTS圓方推出「晚巿餐飲消費禮遇」，由即日起至5月5日，顧客於星期一至四（公眾假期除外）晚上6時後，於場內指定餐飲商戶惠顧堂食，即日單一消費滿1,000元，即可享總值1,000元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券，享100%消費回贈。

晚巿餐飲消費禮遇100%回贈

由即日起至5月5日，顧客於星期一至四晚上6時後（公眾假期除外），於ELEMENTS圓方指定餐廳惠顧堂食，並以指定之電子貨幣即日單一消費滿1,000元，即可享合共總值1,000元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券，餐飲電子禮券更適用於場內逾20間美味餐廳。

消費享高達3萬元獎賞

此外，由即日起至5月20日，ELEMENTS Club會員除可換領場內高達2萬元消費獎賞外，於推廣期間，累積電子消費滿20萬元，可享額外總值1萬元獎賞，包括總值2,000元ELEMENTS圓方帶指定消費珠寶及配飾電子禮券、總值1,500元ELEMENTS圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、總值1,000元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券、總值1,000元ELEMENTS圓方帶指定消費美容電子禮券、總值500元ELEMENTS圓方帶指定消費購物電子禮券及總值4,000元帶指定消費商戶電子禮券。

此外，累積電子消費滿50萬元或以上，更可享額外總值3萬元獎賞，包括總值5,000元ELEMENTS圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、總值3,000元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券、總值3,000元ELEMENTS圓方帶指定消費美容電子禮券、總值3,000元ELEMENTS圓方帶指定消費珠寶及配飾電子禮券、總值2,000元ELEMENTS圓方帶指定消費購物電子禮券及總值14,000元帶指定消費商戶電子禮券。

顧客只須於ELEMENTS圓方即日以電子貨幣購物消費滿6萬元或以上，即可登記成為ELEMENTS Club會員，尊享連串優惠奬賞及專屬服務，包括30日積分登記期限（以電子貨幣消費滿100元或以上，每消費1元可獲1奬賞積分）、會員戶口相聯親友儲分計劃（一個會員戶口，二人同時儲分）、多元化的積分獎賞兌換計劃、便捷的禮品換領手機程式、商戶優惠及特別禮遇服務、電子會員卡及享用特設會員專區。

除了精彩餐飲消費獎賞外，演薈廣場內的環球食肆亦推出歡樂時段餐飲優惠，包括：於Joia惠顧指定飲品可享買一送一優惠；於District 8、Pivo Czech Bar、Stormies惠顧指定飲品可享7折優惠；於IZA Izakaya、TANGO Argentinian Steak House及魚塘鴨子可以優惠價惠顧指定飲品。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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