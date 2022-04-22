【ESG】歐盟陸續落實生產者責任延伸制度　本港賣家有咩要注意？

隨着國際社會的環保意識日益增強，歐美消費者愈來愈注重商戶及品牌的可持續理念。近年德國及法國已正式通過生產者責任延伸（Extended Producer Responsibility，簡稱EPR）規定，從商品設計到廢物處理，要求生產者對其銷售的商品的整個生命周期負責，以降低對環境造成的影響。截止2020年，歐盟已有25個成員國實施針對包裝廢料的EPR規定。荷蘭的紡織廢料EPR法例亦將於2023年生效，另外保加利亞及已經脫歐的英國則正在草擬類似的法案。

各國EPR規定所涉及的產品均有所不同，出口至歐盟及英國市場的零售賣家應留意其產品是否在相關市場受規管的商品分類內，並重新審視產品是否符合規定。如果賣家未能夠遵守EPR規定，將要承擔相應的後果，以德國為例，商戶有機會面臨高達20萬歐元的罰款。

可持續產品成歐美市場大勢所趨

值得注意的是，「產品包裝」同時被納入德、法兩國的EPR規定，而減少過度包裝及使用可再生或可重用材料亦可為賣家帶來潛在商機，同時避免浪費資源及省卻不必要的成本。有調查顯示，逾7成歐美受訪者表示願意付較高價格購買可持續包裝產品，當中2成半願意額外支付1成甚至更高的價錢，足以抵銷當中所衍生的額外成本。

事實上，銷售可持續產品是歐洲市場的大勢所趨。國際貿易中心研究發現，8成半受訪賣家反映可持續商品在歐盟市場的銷量有所上升，而且逾9成認為銷量將於未來持續上漲，揭示了可持續產品在歐洲市場的龐大市場潛力。

品牌的環保理念同樣是吸引消費者的一大因素。 根據UPS的報告，7成半受訪歐洲消費者重視企業是否在決策、生產商品、提供服務時考慮到環境及可持續性，意味着上述因素會影響消費者的購買決策和意願，並左右他們選擇消費於哪個品牌。 因此，銷售可持續性產品可協助賣家建立良好品牌形象，吸引更多注重環保的顧客，從銷售同類產品的賣家中突圍而出。

隨着歐美消費者愈趨重視環保，相信EPR制度將會進一步普及。在法國的新規定下，eBay賣家在平台上刊登相關的全新商品時需要添加唯一識別碼（UPIN）及回收費等相關信息。 eBay已於香港網站陸續整理出賣家需要注意的事項，包括UPIN、回收費、修理評分、回收政策及賣家可能需要採取的下一步驟等等。 本港賣家應持續留意EPR政策未來覆蓋的市場，並重新審視產品及包裝設計是否符合相關規定，以免蒙受不必要的損失。

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