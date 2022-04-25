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【消費優惠】花樣年華漢堡及啤酒套餐買一送一　MiniFriday身份證有指定英文字母享免費午餐／晚市套餐

精明消費 07:00 2022/04/25

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 花樣年華Flower Years：漢堡及啤酒套餐買一送一

花樣年華Flower Years為慶祝晚市重開，由即日起至4月27日推出「手工漢堡及啤酒」買一送一優惠。

手工漢堡及啤酒套原價158元，現在同一價錢可享有兩個經典的招牌安格斯牛肉漢堡及兩杯Asahi朝日生啤（每杯300ml）。優惠數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店Eaton Food Hall LG樓

2. MiniFriday：身份證有指定英文字母享免費午餐／晚市套餐

由即日起至5月5日（公眾假期除外），MiniFriday全綫分店推出限時優惠，凡身分證英文姓名同時具備「B／A／C／K」三個英文字母，可以獲得免費午市或晚市套餐一份（優惠期內每人最多使用3次）；含有「B／A／C／K」其中一個字母，可獲得午市或晚市套餐8折優惠（優惠期內可無限次使用），所有優惠不可與其他優惠同時使用。

如需享用此優惠，落單前讚好MiniFriday FaceBook專頁及分享指定貼文。免費午市或晚市套餐只限菜單價格最低的選項，選取其他套餐需補回差價。優惠以每人每張身份證內的姓名計算，落單前需出示有效的香港身份證（6歲或以上）。此優惠只限堂食，並需另收加一服務費（加一以原價計算）。另外，午市優惠適用於星期一至日；晚市優惠適用於星期日至四。

    點擊圖片放大

分店一覽：

全綫營業時間：中午12時至下午4時；晚上6時至10時

地址：銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場2期6樓
訂座電話：26820610

地址：旺角西洋菜南街2A-2H號銀城廣場9樓
訂座電話：3705 9125

地址：觀塘興業街4號 The Wave 3樓
訂座電話：3705 9174

3. A-1 bakery：雪糕買4送1

由即日起至4月30日，於A-1 bakery購買任何口味嘅雪糕都可享買4送1優惠。

    點擊圖片放大

 

 

撰文：hket小編

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