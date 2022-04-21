移民後生活拮据　仲應該畀家用供養在港父母嗎？

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1. 【網絡熱話】人妻移民後生活拮据 開帖問應否供養在港父母 網民：畀唔到係藉口

近年不少港人移民，不過有人妻移民後生活拮据，無再畀家用供養在港父母，網民又點睇呢件事？

2. 【理財個案】師奶炒熱門股自以為「股神」 蝕晒仔女儲蓄應點調整組合？

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有意移居台灣的港人注意！台灣當局有意放寬港人定居條件，即睇有咩條件啦！

撰文：hket小編

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