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移民後生活拮据　仲應該畀家用供養在港父母嗎？

個人增值 18:30 2022/04/21

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近年不少港人移民，不過有人妻移民後生活拮据，無再畀家用供養在港父母，網民又點睇呢件事？師奶買市場熱炒的科技股，打算短炒賺錢，點知遇跌市帳面大蝕，應該要點做？有意移居台灣的港人注意！台灣當局有意放寬港人定居條件，即睇有咩條件啦！「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

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撰文：hket小編

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