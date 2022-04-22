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【大灣區】共同家園推大抽獎活動　送中山1,130呎精裝住宅　總值250萬元（附參加資格）

個人增值 11:55 2022/04/22

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大灣區共同家園青年公益基金宣布，推出「灣區新活新里程」大抽獎活動，大奬為由黃廷方慈善基金贊助位於大灣區中山市精裝修的住宅單位一套，價值約250萬元，其他奬品包括高達20,000元生活簽帳額及交通津貼，以支持及鼓勵香港青年於大灣區發展。

灣區新活新里程」大抽獎活動將於2022年4月27日上午9時正起接受報名，截止時間為9月30日下午11時59分。年齡介乎18至45歲，並持有有效港澳居民來往內地通行證的香港居民，成功登記為基金YO PLACE會員及持有大灣區青年卡，即可參加大抽獎。

大會送出的大獎為位於中山市的「越秀．天樾灣」單位，建築面積105平方米（相當於約1,130平方呎），3＋1房連精裝裝修，總值約250萬元。二獎為20,000元灣區生活簽帳額，名額20個；三獎為1,000元灣區生活簽帳額，名額500個。另外，參加抽獎均可得到100元灣區交通津貼。

    點擊圖片放大

抽獎日期為2022年10月25日，得獎結果將於10月26日公布，名單將於基金網站YO PLACE網站公布。

 

責任編輯：鄭樂怡

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