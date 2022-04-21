【百萬圓桌】邊間保險公司最多MDRT會員？　對消費者有咩着數？

不少保險代理廣告的主角，都標榜自己是MDRT（Million Dollar Round Table，百萬圓桌）。最經典的，莫過於 2020年港鐵中環站內，某間保險公司的MDRT巨型「曬馬式」廣告。那麼要成為MDRT須具備甚麼資格？各間保險公司MDRT排名又是如何？

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香港MDRT逾1.5萬人

MDRT協會是壽險理財專業人士的國際組織，於1927年成立，遍布全球70個國家和地區，涵蓋500多間公司。2021年全球首100間最多MDRT公司排名榜中，香港地區的佔了11間，總數超過1.5萬人。

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要跑幾多數先做到MDRT？

要成為MDRT，須達到指定業績要求（保費、佣金或收入），會員身份僅授予一年。按業績要求，MDRT會員類型可細分為3種：MDRT、Court of the Table（COT）、Top of the Table（TOT）。如表2顯示， COT及TOT的業績要求，分別為MDRT的3倍及6倍。

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爆數以外的「倫理綱領」

坊間的MDRT討論，主要集中「跑幾多數」、「搵幾多錢」，鮮有提及他們的專業操守。事實上，MDRT組織提醒會員遵守與奉行「倫理綱領」，包括將客戶的最高利益放在自己的直接或間接利益之上、努力保持和提高專業知識、嚴格保護客戶個人資料、充分地提供所有必要事實，使客戶能夠作出明智的決定等等。

保險代理或經紀成為MDRT，不少人認為是一種榮耀，更以「連續X年MDRT」作為生招牌，期望給消費者信心；或者招募新人入行，建立銷售團隊。

不過，就算MDRT協會列出「倫理綱領」，但會員遵守與否，就不得而知了。偶爾在網上討論區內，有苦主投訴其MDRT代理只識Sell，Claim錢卻幫不了忙。

歸根究底，不論是否MDRT，挑選顧問時，除了留意顧問的專業知識，亦要了解其品格、做事是否交帶等切身因素。

本文由10Life從不同途徑搜集市場資料製作而成，僅供一般參考之用，並沒有考慮任何個人需要及合適性，亦不應被視爲銷售建議。投保前應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案，並以保險公司提供的資料爲準。最後更新日期：2022年3月14日。

【文章來源：10Life；原題：【MDRT排名】百萬圓桌點先做到？對消費者有咩著數？】

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