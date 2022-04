【百萬圓桌】邊間保險公司最多MDRT會員？　對消費者有咩着數？

不少保險代理廣告的主角,都標榜自己是MDRT(Million Dollar Round Table,百萬圓桌)。最經典的,莫過於 2020年港鐵中環站內,某間保險公司的MDRT巨型「曬馬式」廣告。那麼要成為MDRT須具備甚麼資格?各間保險公司MDRT排名又是如何?

香港MDRT逾1.5萬人

MDRT協會是壽險理財專業人士的國際組織,於1927年成立,遍布全球70個國家和地區,涵蓋500多間公司。2021年全球首100間最多MDRT公司排名榜中,香港地區的佔了11間,總數超過1.5萬人。

▼ 點擊圖片放大

要跑幾多數先做到MDRT?

要成為MDRT,須達到指定業績要求(保費、佣金或收入),會員身份僅授予一年。按業績要求,MDRT會員類型可細分為3種:MDRT、Court of the Table(COT)、Top of the Table(TOT)。如表2顯示, COT及TOT的業績要求,分別為MDRT的3倍及6倍。

▼ 點擊圖片放大

爆數以外的「倫理綱領」

坊間的MDRT討論,主要集中「跑幾多數」、「搵幾多錢」,鮮有提及他們的專業操守。事實上,MDRT組織提醒會員遵守與奉行「倫理綱領」,包括將客戶的最高利益放在自己的直接或間接利益之上、努力保持和提高專業知識、嚴格保護客戶個人資料、充分地提供所有必要事實,使客戶能夠作出明智的決定等等。

保險代理或經紀成為MDRT,不少人認為是一種榮耀,更以「連續X年MDRT」作為生招牌,期望給消費者信心;或者招募新人入行,建立銷售團隊。

不過,就算MDRT協會列出「倫理綱領」,但會員遵守與否,就不得而知了。偶爾在網上討論區內,有苦主投訴其MDRT代理只識Sell,Claim錢卻幫不了忙。

歸根究底,不論是否MDRT,挑選顧問時,除了留意顧問的專業知識,亦要了解其品格、做事是否交帶等切身因素。

本文由10Life從不同途徑搜集市場資料製作而成,僅供一般參考之用,並沒有考慮任何個人需要及合適性,亦不應被視爲銷售建議。投保前應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案,並以保險公司提供的資料爲準。最後更新日期:2022年3月14日。

【文章來源:10Life;原題:【MDRT排名】百萬圓桌點先做到?對消費者有咩著數?】

10Life是個保險比較平台,為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問,致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素,釐訂保險產品的評分準則,透過客觀的數據分析,計算出保險產品的評分。

