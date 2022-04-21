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【元宇宙】港鐵夥The Sandbox建虛擬鐵路　乘客可試揸列車做站長

18:40 2022/04/21

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繼本港有發展商開拓虛擬世界後，港鐵亦宣布將夥拍The Sandbox帶乘客展開元宇宙之旅，開拓虛擬鐵路，成為全球首個進駐The Sandbox元宇宙的交通營運商。

【可口可樂出首款元宇宙飲品 「像素味」無糖可樂會係咩味？：按此

The Sandbox是遊戲開發商Animoca Brands旗下的去中心化虛擬遊戲世界，首次於The Sandbox購入虛擬土地的港鐵，將計劃在虛擬遊戲領域中以鐵路為主題，打造獨一無二、具趣味性的獨有體驗，將顧客體驗提升至新領域。

港鐵在The Sandbox建虛擬鐵路時，會參考現實鐵路環境，並加入遊戲元素，讓玩家發揮想像力，經歷不一樣的港鐵旅程。玩家在虛擬世界中除了可以乘搭列車外，亦可體驗駕駛列車、營運車站，以至不同的歷險旅程。

港鐵指，在虛擬土地上另一個可能性是興建鐵路博物館，展示港鐵與社區及香港文化交滙的時刻，同時探究如何應用此虛擬環境推動STEM教育。

港鐵公司行政總裁金澤培相信，是次與The Sandbox合作可為顧客帶來全新體驗，開闢一個充滿樂趣及互動的地方。公司將聯同The Sandbox及策略夥伴Collectiv制訂藍圖打造虛擬車站，透過VoxEdit及GameMaker提供予The Sandbox用戶的工具去創造具創意及社交元素的體驗，並會公開予玩家一同參與及進行創作。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 品味投資

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