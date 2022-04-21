【1萬元消費券】Trip.com快閃限定優惠　22日10時開搶24折Staycation套票

消費券推出加上政府防疫措施明日（21日）放寬，各大商戶陸續推出優惠，市民可以至抵價享受購物。Trip.com再度推出消費券大激賞，於4月22日至24日推出快閃限量和限時搶優惠，當中包括低至24折價格搶購人氣熱賣酒店Staycation住宿套票、以低至1折價格搶購精選當地體驗門票優惠，及競搶5折酒店優惠代碼。

1. 低至24折人氣Staycation套票

用戶於活動頁面可以搶購多間人氣熱賣酒店住宿套票，當中會首先推出2家超級優惠酒店Staycation快閃限量搶，分別是：

香港愉景灣酒店

山景客房住宿，連自助早餐及3道菜午餐，連稅每晚1,067元，限量12個間夜



山景客房住宿，連自助早餐及3道菜午餐，連稅每晚1,067元，限量12個間夜 香港文華東方酒店

城市景觀客房住宿，連早餐及晚餐及外帶下午茶，連稅每晚1,688元，限量12個間夜 日期：4月22日

時間：上午10時起

另外，有2家人氣酒店的超級優惠參與Staycation快閃限量搶，分別是：

香港港麗酒店

豪華特大床房住宿，連自助早餐＋自助午餐，連稅每晚1,228元，限量12個間夜



豪華特大床房住宿，連自助早餐＋自助午餐，連稅每晚1,228元，限量12個間夜 香港帝苑酒店

行政豪華客房住宿免費升級至行政尊貴房，連Crown Club酒廊早餐或雅苑座自助早餐；及Crown Club下午茶；及晚間雞尾酒和開胃小吃及歡迎水果， 連稅每晚878元，限量12個間夜。 日期：4月22日

時間：下午2時起

2. 限量／限時搶低至1折門票優惠

除酒店外，Trip.com亦為用戶精選多項本地體驗，留在香港都可探索特色好去處！4月22日上午10時起，用戶即可以半價購買《侏羅紀×恐龍樂園》香港站展覽成人門票（限量200張，單次購買最多4張）。展覽設六個大型展區及多個互動遊戲，不論是平日還是假日，都適合大小朋友放電！

日期：4月22日

時間：上午10時起

3. 限量搶酒店5折優惠代碼（手機App專享）

4月23日上午10時起，用戶更可以Trip.com手機App登入會員，於活動頁面競搶酒店5折優惠代碼（限量40個名額，先到先得，限手機App使用）。

用戶競搶成功後，優惠碼將儲存至用戶帳戶內，用戶只需在當晚11時59分前預訂酒店即可使用。該優惠扣減上限為500元，適用於Trip.com頁面所有香港本地酒店產品。

日期：4月23日

時間：上午10時起

有關更多酒店和門票折扣優惠及活動詳情，可瀏覽Trip.com網頁。

責任編輯：區祖飛

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