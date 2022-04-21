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【投資展望】美股首季季績期臨近　分析料標指企業盈利增長大幅放緩

理財資訊 18:25 2022/04/21

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瑞聯銀行發表4月份環球投資展望，該行財富管理首席投資官韋立民（Norman Villamin）指出，環球股市在經過3月初的大跌後，已經恢復力量，主要是受到俄烏戰爭停戰憧憬及令人放心的經濟數據帶動。

投資者目前較為擔心的是商品價格飆升、戰爭、制裁及經濟增長放緩，將導致企業盈利大幅下跌。事實上，全球盈利修正比例（即盈利上調對盈利下調的比例）已跌至負數，為2020年6月以來首次，主要是受到歐洲企業的拖累。與消費有關的板塊不意外地有盈利下調的情況，但此負面因素已部分被受惠於商品價格上漲的企業所抵銷。

美股首季業績期已經臨近。標普500指數第一季的每股盈利增長率預期只有6%，較去年第四季的32%增長大幅放緩。期內，盈利及收入預測料按季跌4%。在強勁的名義增長、高通脹和成本上升的情況下，美國和歐洲企業的業績更可能是由銷售而非利潤率帶動。

美股盈利預測被大幅下調風險有限

在名義GDP穩健增長的情況下，大多數公司都可以將部分成本增長轉嫁予消費者，而在新的外來衝擊到來前，現時的每股盈利預測均被認為是保守的，意味大幅下調的風險相當有限，起碼在美國市場不會出現。

不過，由於較受到俄烏衡突的直接影響，歐元區市場出現大幅盈利下調的機會大得多。在過去數周，歐元區市場已出現明顯的盈利下調情況，但目前估值仍未反映歐洲出現經濟衰退的情境。而在美國，債券孳息率的進一步顯著增長或會影響估值倍數。

在目前的高度不確定環境下，盈利顯然會傾向下行風險多於上行，因此會繼續偏好能提供高盈利能見度的板塊，同時通過期權及結構性產品執行不對稱策略。

 

責任編輯：鄭樂怡

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