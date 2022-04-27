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【理財教育】如何教小朋友管理「零用錢」？　學識呢3招好有用

個人增值 15:45 2022/04/27

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有不少年輕人剛出社會做事，因種種原因成為「月光族」。唔想做月光族，就應該好好學習理財。家長應愈早子女教導子女學習理財、善用金錢，可以避免他們長大後成為月光一族。

投資者及理財教育委員會（投委會）的「親子理財調查2021」發現，有8成受訪家長（81%）會給子女零用錢，主要是為滿足他們的實際需要（77%）、逾半（53%）為培養子女的儲蓄習慣，但卻只有28%家長認為零用錢是讓孩子開始管理金錢的機會。

教導小朋友理財，當然不能只在空口講白話，需要幫助他們在生活中學習如何理財。家長不妨參考以下3個貼士，為小朋友學習理財做好準備。

1. 「零用錢」分3份

家長將錢交到小朋友手中時，有沒有告知他們可以將該筆「零用錢」分3份，包括「儲蓄」、「消費」及「分享」，當有了這個分法後，小朋友除了可養成儲蓄習慣，在日子累積下，他們每次收到錢都會習慣先分3份，而不是一收到即花光。

2. 學習記帳

當有了一金錢是用作「花費」時，家長亦應該引導小朋友記帳，例如每星期他們將零用錢花在那裡，在他們記帳的同時，家長亦可以知道小朋友的花費項目，再教導他們如何善用金錢，例如他們將大部分花費的金錢都花在買玩具上，家長可以提醒他們如何善用金錢購買合適的東西。

3. 訂立約章

小朋友得到金錢，若缺乏適當的指導，他們很容易會入不敷支，每次收到零用錢便會花盡所有的金錢去購買自己喜愛的物品，所以家長應該要與他們訂立約章，例如不可以超出其金額，若本星期花多了，家長亦要遵守規則，等待時間到了才再給予零用錢，讓他們知道亂花錢引致的後果。

 

責任編輯：陳玉蓮

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