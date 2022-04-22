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【投資展望】仍需耐心應對風險　本土投資者力撐A股料有支持

個人增值 12:35 2022/04/22

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受通脹隱憂以及新冠確診數字上升引發新一輪封城措施的影響，中國內地股市於3月份顯著回吐。俄烏衝突令能源及商品價格大幅上漲，為全球經濟增長帶來干擾，加上地緣政治風險升溫，全球各地股市亦因而受挫。

【疫情促使數字化變革創新:按此】 

施羅德投資亞洲股票產品團隊指，中國某些地區仍受新冠確診個案及封城措施所限而壓抑了當地消費活動。但由於當局認同需於年內着重經濟增長以及穩定房地產市場，因此在政策立場上已作出令人鼓舞的調整，而對行業的監管亦有趨向溫和的跡象。

倘若當局對房地產行業的流動性實施果斷寬鬆措施，信貸增長復甦，甚至是個別行業的監管壓力略為放寬，中國股市的投資情緒相信可望出現明顯回暖。

中國穩增長是重要政策方針

團隊指，中國當局於上月舉行的兩會已表明，「穩增長」將是其中一項重要政策方針，當中包括減稅降費、促投資消費、穩就業，以及保障民生。這些政策的實施相信將對中國的整體經濟增長起到提振作用。

現時，中國股票市場的估值已回到近年的低位，與2020年3月出現新冠疫情及2018年12月中美磨擦升溫時的水平相若。在市場充斥着各項不明朗因素的情況下，投資者需要耐心應對眼前的風險。然而，中國A股應有望在龐大的本土投資者基礎的支持下繼續展現出強韌的一面，並可望在政策進一步放寬下而受惠。

 

責任編輯：陳玉蓮

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