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【世界地球日】年輕一代更支持二手買賣　又省錢又環保

個人增值 18:10 2022/04/21

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分類買賣平台Carousell公布數據顯示，港人在過去2年更容易接受二手商品。於2019至2021年期間，二手商品的數量在Carousell香港市場上升近60%，而該數字與同期商品總數升幅相近，顯示本地消費者的購物行為逐漸改變。

轉向可持續消費模式

該數據顯示，千禧一代（00後）對二手商品接受程度大幅提升，過去數年，二手商品成為香港各年齡層的熱門選擇。2020年至2021年，所有年齡組別的二手商品搜尋次數均上升超過45%，可見本港社會逐漸轉向可持續消費模式。

Carousell樂見年輕一代的環保意識近年有所提高，可望推動循環經濟的增長潛力。18至24歲用戶的二手商品搜尋次數於2020至2021年間增加了48%，而全新商品的搜尋次數同期只錄得2%增長。18歲以下用戶購買二手商品的傾向更為明顯，2021年的二手商品搜尋次數較前一年大幅上升106%，有約1倍的增幅。

不同年齡層二手買賣習慣有別

由於社交距離措施生效，更多港人探索一些居家娛樂活動，因此興趣及遊戲是所有年齡組別搜尋次數最多的二手商品類別，緊隨其後為女裝和男裝。

18至24歲用戶最常搜尋的二手商品是遊戲機，跟典型青少年的興趣相符。香港每年產生近七萬噸電子垃圾，而年輕一代樂於使用二手電子產品，作出實用及可持續兼備的選擇，令人十分鼓舞。年紀較大的用戶最喜愛搜尋二手收藏品，「迪士尼」更是54歲以上用戶的熱門搜尋關鍵字，而25至34歲用戶則最常搜尋「Bearbrick」。35至44歲用戶偏好相對環保的興趣活動，例如踏單車，因此「單車」於熱門搜尋關鍵字排行榜佔第二位，此需求自2021年起便持續上升。

【疫情改變工作定義　員工不願返辦公室 :按此】 

 

責任編輯：陳玉蓮

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