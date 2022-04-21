【1萬元消費券】利園區商場加碼推春日優惠　消費滿指定金額換高達$2500優惠禮券

由即日起至5月9日，利園區商場（利園一期至六期、希慎廣場、利舞臺廣場、禮頓中心、希慎道一號及利園其他商舖）加碼推出第二階段「Savour the Spring Sensations漫遊春日邂逅美好」消費禮遇，顧客只要於場內以電子貨幣消費滿指定金額，即對應獲贈三重精彩禮遇，換領高達2,500元利園區電子優惠禮券以及價值高達5,100元餐飲及美容電子禮券和護理療程體驗。

Lee Gardens Club會員只要於4月21日起於利園區消費滿指定金額，即享更豐富的三重消費獎賞。於利園區以指定電子貨幣或八達通消費滿指定金額，即可換領豐富購物禮遇。只限最多2張即日單一正本機印消費單據連相符之電子貨幣付款存根正本，數量有限，先到先得，換完即止。所有電子優惠禮券只適於利園區指定零售商戶及食肆。

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另外，利園區更推出「精選美饌禮遇」，Lee Gardens Club會員憑指定消費的電子購物單據，即可獲贈餐飲體驗電子優惠禮券，到指定餐廳換領超過20款招牌菜式、特色飲品、香口小食或美食佳餚乙份，當中包括：Belgos或Grappa’s Cellar Prosecco氣泡酒一杯、Feather & Bone招牌紅葡萄或白葡萄酒、Cupping Room Coffee Roasters的香濃House Black咖啡、BRICK LANE免費鮮製蛋糕、Belgos比利時炸餅三重奏、Grappa’s Cellar瑪格麗塔披薩、古琴雅苑意大利黑醋骨等。

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此外，利園區亦有推出「美容通行證Beauty Pass」一系列的美容優惠，當中美容護理電子禮券及多個美容護理品牌的星級產品及服務體驗，包括150元美容護理電子禮券，可於逾15間美容護理品牌即買即減。同時，入手美肌產品後，可到指定尊貴美容中心稍作休息，享受免費美容療程體驗／諮詢，精選療程包括AMOREPACIFIC 15分鐘手部按摩、Aderans專業頭皮分析及護理、Vier Beauty指定美容／眼部護理療程等；亦可以優惠價加購美容服務。

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責任編輯：曹佩鈞

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