【綠色債券】想穩定收息　2.5厘零售綠債VS港元定存　邊個更啱你？

首批政府發行的綠色零售債券將於4月26日接受認購申請，最低年息率為2.5厘。零售綠債可望為投資者帶來穩定的利息收入，相信會吸引不少收息一族認購。如果有一筆資金想投資收息，正考慮應造定存或認購零售綠債，可以先了解兩者的分別，看看哪個投資工具更切合你的理財需要。

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1. 入場門檻

不少定存計劃乍看高息，但非所有人都能享該優惠利率。不少銀行會為指定的高級客戶、較高金額的資金，提供一個較吸引的利率，以吸納資金。雖然現時已有不少虛銀降低定存要求，起存額由1元至100萬元不等，但較高息的定存普遍設有較高門檻，例如需為新資金、新客戶或高級客戶等。

而零售綠債的入場門檻低至1萬元，但同時需要留意，零售綠債採取「循環派發」機制分配債券，投資者如大量認購，未必能全數中籤。如投資者有較多資金計劃收息，敍造高息大額定存或更合適。

2. 存期及靈活性

定存計劃設有不同存款，短則7天，長則1年或以上。定期存款規定客戶將資金存放在銀行一段指定時間，到期後客戶就可賺取利息。如果存款未到期又要取回本金時，除了損失利息之外，客戶更需要繳交罰款及手續費。因此，敍造定存前，要考慮資金需要。

零售綠色債券年期為3年，由於設有二手市場，投資者可在到期前沽出，不過要留意的是二手市場未必活躍，市民或未能在到期日前出售債券／其出售價格可能較購入價低。而投資者若選擇持有至到期日，則不受價格變動影響，惟其資金靈活性或較短期定存為低。

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3. 派息

普遍定存計劃設有指定年利率，存期到期後客戶就可賺取利息。相較於零售綠色債券最低年息率2.5厘，現時1年港元定存最高年息有1.8厘、半年港元定存最高年息有1.5厘、3個月港元定存最高年息更達6.8厘，需注意高息是否有優惠期限。

而零售綠色債券則一年派2次息，分別設有浮息及定息，以較高者為準。浮息即最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值（準確至小數點後兩個位），而定息即最低息率，為2.5厘。換句話說，如果本港通脹走高，持有零售綠色債券可望獲派高於2.5厘的利息。

4. 風險

敍造定存前，要考慮資金流動性的風險，以免要提前取回本金，損失利息之外，更需要繳交罰款及手續費。另外，在一般情況下，外幣定存的利率通常較港元定存為高。但是，敍造外幣定存會牽涉滙率因素，或有「賺息蝕價」的風險。

此外，投資者亦要留意銀行所提供的定期存款服務是否受存款保障計劃所保障，存款保障計劃保障範圍覆蓋存放於在香港所有持牌銀行的合資格存款，如果相關銀行倒閉，客戶可獲最高達50萬港元的補償。此計劃涵蓋任何貨幣為單位的合資格存款，不過年期超過5年的定期存款、海外存款及存款以外的金融產品等均不受保障。

而零售綠色債券的利率與CPI掛鈎，CPI走勢直接影響利率高低，債券的市場價格可能會間接受影響。同時，因零售綠色債券的二手市場未必活躍，市民即使有意出售也會受限於市場需求低而未能出售債券，而就算能夠成功出售，其售價也可能較購入價低。而投資者若選擇持有至到期日，則不受影響。

由於零售綠色債券並無任何抵押，若香港及環球經濟情況變壞或港府信貸評級轉差，零售綠色債券市場價格或會下跌，亦可能影響港府支付零售綠色債券本金和利息的能力；最壞情況有可能會損失全部投資款項。

5. 目的

另外，零售綠色債券最大的特色是推動本港可持續發展，發債所得的資金會按照政府的《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資。

投資者若想在賺息以外，支持推動本港可持續發展，可考慮認購零售綠色債券。

責任編輯：李瑩

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