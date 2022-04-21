【世界地球日】逸東酒店推農業文化體驗活動　50元體驗養蜂種菇做農夫

為慶祝2022世界地球日，逸東酒店（Eaton HK）將聯同本地農業組織、工匠、農民和藝術家於4月22日至5月22日期間舉辦「Humble Roots活動系列」，藉此向地球致敬，同時喚起大眾對本地農業的關注。

50元親身體驗養蜂等活動

「Humble Roots活動系列」包括分享會、展覽會，以及農業文化互動體驗活動，向大眾分享本地的農業故事，實現人類與地球的和平共處。

農業文化體驗活動中包括有5項活動，分別是「本地養蜂體驗」、「廚餘紮染工作坊」、「菇菌種植工作坊」、「藝術家／農夫朱彥龢聲音藝術演出」，以及「多元農作：一地共農分享」，各項體驗活動均在逸東酒店4樓進行。除了「藝術家／農夫朱彥龢聲音藝術演出」及「多元農作：一地共農分享」為免費活動之外，其餘3項體驗活動都需要收取每位50元費用。

另外，活動為配合政府最新防疫措施限制，所有參加者必須根據疫苗通行證要求，出示疫苗接種記錄及使用「安心出行」流動應用程式。

「Humble Roots活動」詳情 日期：2022年4月22日至2022年5月22日

展覽地點：Eaton HK美食廣場 (LG/F) 及 酒店大堂 (G/F)

農業文化體驗活動： 「本地養蜂體驗」：4月24日，下午2時至4時，於逸東酒店4樓藝廊Tomorrow Maybe

「廚餘紮染工作坊」：5月1日，下午2時至4時，於逸東酒店4樓藝廊Tomorrow Maybe

「菇菌種植工作坊」：5月9日，下午2時至4時，於逸東酒店4樓藝廊Tomorrow Maybe

「藝術家/農夫朱彥龢聲音藝術演出」：5月15日，下午2時至4時，於逸東酒店4樓藝廊Tomorrow Maybe

「多元農作：一地共農分享」：5月22日，下午2時至4時，於逸東酒店4樓Music Room

責任編輯：區祖飛

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