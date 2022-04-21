  • 26°C
香港時間 : 2022421日 (週四) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界地球日】逸東酒店推農業文化體驗活動　50元體驗養蜂種菇做農夫

個人增值 17:05 2022/04/21

分享：

分享：

為慶祝2022世界地球日，逸東酒店（Eaton HK）將聯同本地農業組織、工匠、農民和藝術家於4月22日至5月22日期間舉辦「Humble Roots活動系列」，藉此向地球致敬，同時喚起大眾對本地農業的關注。

50元親身體驗養蜂等活動

「Humble Roots活動系列」包括分享會、展覽會，以及農業文化互動體驗活動，向大眾分享本地的農業故事，實現人類與地球的和平共處。

農業文化體驗活動中包括有5項活動，分別是「本地養蜂體驗」、「廚餘紮染工作坊」、「菇菌種植工作坊」、「藝術家／農夫朱彥龢聲音藝術演出」，以及「多元農作：一地共農分享」，各項體驗活動均在逸東酒店4樓進行。除了「藝術家／農夫朱彥龢聲音藝術演出」及「多元農作：一地共農分享」為免費活動之外，其餘3項體驗活動都需要收取每位50元費用。

另外，活動為配合政府最新防疫措施限制，所有參加者必須根據疫苗通行證要求，出示疫苗接種記錄及使用「安心出行」流動應用程式。

「Humble Roots活動」詳情

日期：2022年4月22日至2022年5月22日
展覽地點：Eaton HK美食廣場 (LG/F) 及 酒店大堂 (G/F)
農業文化體驗活動：

  • 「本地養蜂體驗」：4月24日，下午2時至4時，於逸東酒店4樓藝廊Tomorrow Maybe
  • 「廚餘紮染工作坊」：5月1日，下午2時至4時，於逸東酒店4樓藝廊Tomorrow Maybe
  • 「菇菌種植工作坊」：5月9日，下午2時至4時，於逸東酒店4樓藝廊Tomorrow Maybe
  • 「藝術家/農夫朱彥龢聲音藝術演出」：5月15日，下午2時至4時，於逸東酒店4樓藝廊Tomorrow Maybe
  • 「多元農作：一地共農分享」：5月22日，下午2時至4時，於逸東酒店4樓Music Room

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
商場 商場活動 防疫措施 疫苗通行證 安心出行 農夫 大眾 美食 展覽 地球

下一篇文章

【投資展望】能源轉型需歷短期陣痛長遠吸引　邊個範疇最受關注？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【回收奶粉罐】全港首個智能奶粉罐回收計劃　一個空罐最高回贈5元（附回收機使用步驟）
【回收奶粉罐】全港首個智能奶粉罐回收計劃　一個空罐最高回贈5元（附回收機使用步驟）
今日理財筆記 - 39歲夫婦月入廿萬　將成父母理財規劃有咩要注意？
39歲夫婦月入廿萬　將成父母理財規劃有咩要注意？
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶、藝術品NFT投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至4月20日）
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶、藝術品NFT投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至4月20日）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【CRE 2022】綜合招聘考試和基本法及香港國安法測試　4月20日起接受報名（附申請網站）
【CRE 2022】綜合招聘考試和基本法及香港國安法測試　4月20日起接受報名（附申請網站）
【會員優惠】The Club會員限定　限時4日換Chill Club推介榜入場門票
【會員優惠】The Club會員限定　限時4日換Chill Club推介榜入場門票
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款