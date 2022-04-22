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【中國慈善企業家】10大中國慈善企業家排名　曾經連續4年榜首嘅許家印今年排第幾？

15:45 2022/04/22

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每年中國各大媒體除了列出最受歡迎品牌、國內企業家排名等排行榜之外，亦有公布中國慈善企業家排名，以顯示企業家在該年的捐贈總額。2021年經歷了中國防控措施，企業家們捐出的款項會用於甚麼地方呢？另外，連續4年排名第一的許家印今年的排名和捐款金額又是多少？馬上睇中國慈善企業家排行榜！

成為今年慈善企業家榜首的是小米集團的創始人、董事長雷軍，2021年捐出150.70億元人民幣，包括支援抗疫和救災等，其捐款額已經逼近去年共100位上榜企業家的捐贈總額177.76億元人民幣。排名第2的是，美團董事長王興，2021年全年共捐贈146.50億元人民幣，此次捐贈將用於教育和科學事業，推進技術創新建設。而第3名的是，安踏集團董事長丁世忠2021年捐贈了101.38億元人民幣。

許家印跌至26名

至於令人好奇的，莫過於恒大集團創辦人許家印今年的排名，他曾經於2018年至2021年連續排名第一，在2020年捐出了30.43億元人民幣成為榜首。不過，自受到2021年恒大集團接連傳出債務問題，影響其身家大縮水之後，捐款額只有1.4億元人民幣，排名跌至26位。

中國界面新聞指，2021年的捐贈款項接近一半用於教育，而救災和扶貧分別佔了善款中的21.85%和19.56%，與2020年相比，善款用於抗疫的比例大幅減少，只佔款項中少於10%。

中國慈善企業家排行榜10大

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責任編輯：區祖飛

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