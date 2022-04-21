【理財個案】師奶炒熱門股自以為「股神」　蝕晒仔女儲蓄應點調整組合？

不少家庭主婦都有投資的習慣，期望投資回報可幫補收入。有讀者為家庭主婦，一直都有投資的習慣，但現時手持的熱炒股均面臨損失，部分資金來源更是來自子女的儲蓄，面對跌市心情亦大受影響。她應如何調整投資組合？看看龔成是如何回答。

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讀者：

你好，我面對跌市嘅心情真係好難受，發覺我之前真係以為自己股神上身！

我係家庭主婦，無收入嘅我本來諗住投資幫補收入，點知𠵱家連啲仔女儲落嘅錢都輸埋，現在真係好唔開心，你可唔可以話畀我知，我𠵱家應該點做。

手上股票：

我個組合是不是太集中？𠵱家應該點做好？

龔成︰

好多人以爲「短炒」可以賺錢，其實我可以講好難。

睇返你持有股票，好多都係之前市場熱炒的科技股，而你買入價都係最熱、最高嘅價位。

好明顯，你嘅投資決定完全受市場氣氛影響，咁係好危險。

首先，你要明白一個概念，我哋持有一隻股票與否，關鍵位是企業質素、前景，不要被買入價影響。因為我哋買股票就是買企業。

買入價、你的賺蝕，只是一個心理因素，該企業長遠的發展，才是我哋是否值得持有的重點。

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你現時持有股票，都係有長綫投資價值，可以守。但由於你買入價太高，你預要較長時間，才有機會回到買入水平。

另外，美團 （03690） 本身的不確定性較大，不適宜持有過多，而你有2200股，明顯係過量。建議你沽出部分，換至其他股票。

滙豐銀行 （00005） 和恒生銀行 （00011） 有質素，但要小心銀行業比其他行業風險為高，因此不要佔組合多於20%，如果有集中問題，同樣要將部分換馬。

投資其實應該是「先想風險，後想回報」的，不要以爲只要將錢投資股票市場就一定能夠賺錢，所以，投資的錢都應該是餘錢，如果覺得「仔女儲落嘅錢」好重要就唔好投入股票市場，減低心理壓力。

因爲你沒有收入，潛力股這類有風險的投資產品未必適合持有太多，現時可以先調整組合。之後，先離開一下股票市場，多看理財書，建立一個正確理財的觀念，才再出手。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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