  • 27°C
香港時間 : 2022421日 (週四) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財個案】師奶炒熱門股自以為「股神」　蝕晒仔女儲蓄應點調整組合？

博客 15:25 2022/04/21

分享：

分享：

不少家庭主婦都有投資的習慣，期望投資回報可幫補收入。有讀者為家庭主婦，一直都有投資的習慣，但現時手持的熱炒股均面臨損失，部分資金來源更是來自子女的儲蓄，面對跌市心情亦大受影響。她應如何調整投資組合？看看龔成是如何回答。

【一家三口擬3年後移居英國 如何滾存置業資金及生活費至250萬？：按此

讀者：

你好，我面對跌市嘅心情真係好難受，發覺我之前真係以為自己股神上身！

我係家庭主婦，無收入嘅我本來諗住投資幫補收入，點知𠵱家連啲仔女儲落嘅錢都輸埋，現在真係好唔開心，你可唔可以話畀我知，我𠵱家應該點做。

手上股票：

我個組合是不是太集中？𠵱家應該點做好？

龔成︰

好多人以爲「短炒」可以賺錢，其實我可以講好難。

睇返你持有股票，好多都係之前市場熱炒的科技股，而你買入價都係最熱、最高嘅價位。

好明顯，你嘅投資決定完全受市場氣氛影響，咁係好危險。

首先，你要明白一個概念，我哋持有一隻股票與否，關鍵位是企業質素、前景，不要被買入價影響。因為我哋買股票就是買企業。

買入價、你的賺蝕，只是一個心理因素，該企業長遠的發展，才是我哋是否值得持有的重點。

【銀行界夫婦月入廿萬 快做父母應否套現物業換大單位？：按此

你現時持有股票，都係有長綫投資價值，可以守。但由於你買入價太高，你預要較長時間，才有機會回到買入水平。

另外，美團 （03690） 本身的不確定性較大，不適宜持有過多，而你有2200股，明顯係過量。建議你沽出部分，換至其他股票。

滙豐銀行 （00005） 和恒生銀行 （00011） 有質素，但要小心銀行業比其他行業風險為高，因此不要佔組合多於20%，如果有集中問題，同樣要將部分換馬。

投資其實應該是「先想風險，後想回報」的，不要以爲只要將錢投資股票市場就一定能夠賺錢，所以，投資的錢都應該是餘錢，如果覺得「仔女儲落嘅錢」好重要就唔好投入股票市場，減低心理壓力。

因爲你沒有收入，潛力股這類有風險的投資產品未必適合持有太多，現時可以先調整組合。之後，先離開一下股票市場，多看理財書，建立一個正確理財的觀念，才再出手。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

最新專欄文章 更多

博客 - 【理財個案】一家三口擬3年後移居英國　如何滾存置業資金及生活費至250萬？
2022/04/14
【理財個案】一家三口擬3年後移居英國　如何滾存置業資金及生活費至250萬？
博客 - 【理財個案】4旬婦月入5.5萬剛喪偶　如何善用丈夫遺產及物業養育女兒？
2022/04/07
【理財個案】4旬婦月入5.5萬剛喪偶　如何善用丈夫遺產及物業養育女兒？
博客 - 【理財個案】47歲一家之主收入不穩　持500萬怎增現金流幫補家庭開支？
2022/03/31
【理財個案】47歲一家之主收入不穩　持500萬怎增現金流幫補家庭開支？
博客 - 【理財個案】80後持物業冀達財務自由　轉按套現百萬買高息股增現金流可行嗎？
2022/03/24
【理財個案】80後持物業冀達財務自由　轉按套現百萬買高息股增現金流可行嗎？
博客 - 【理財個案】27歲入股海兩年慘蝕18萬　計劃買樓應否先清倉套現？
2022/03/17
【理財個案】27歲入股海兩年慘蝕18萬　計劃買樓應否先清倉套現？
快手—W（01024） 阿里巴巴－SW（09988） 股票 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011）

下一篇文章

【韓劇推介】Netflix《我們的藍調時光》超療癒　金宇彬+申敏兒勇敢追愛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
博客 - 【生活理財】買保險有4大錯誤　一定要避開！
【生活理財】買保險有4大錯誤　一定要避開！
博客 - 按揭現金回贈須知
按揭現金回贈須知
NETFLIX打擊非同住分享帳戶 合資瓜分視像串流月費勢成歷史
NETFLIX打擊非同住分享帳戶 合資瓜分視像串流月費勢成歷史
【韓劇推介】Netflix《我們的藍調時光》超療癒　金宇彬+申敏兒勇敢追愛
【韓劇推介】Netflix《我們的藍調時光》超療癒　金宇彬+申敏兒勇敢追愛
博客 - 香港人樓按負擔有無惡化？
香港人樓按負擔有無惡化？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款