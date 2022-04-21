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【居家娛樂】Netflix打擊全球1億「串流寄生族」　北美先加價兼擬推低價有廣告計劃

精明消費 17:40 2022/04/21

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全球有約2.2億人訂閱影音串流平台Netflix，不過由於Netflix推出的家庭計劃容許用戶同一時間在不同裝置上觀看，有不少用戶都會與親朋好友共用帳戶，節省訂閱費用，衍生了所謂「串流寄生族」。Netflix官方估計全球有約1億觀眾是與他人共用帳戶、沒有付費觀看的「串流寄生族」。

為打擊「串流寄生族」濫用家庭計劃漏洞，導致訂閱用戶持續下降的問題，Netflix早前曾推出子帳戶計劃，如要在標準及高級計劃中加添會員，可以用較便宜的收費增加一個子帳戶，但新政策只在3個地區上進行，最近Netflix就終於決定加價。

【Netflix新政策非同住共用帳戶要額外收費？暫定3國率先試行：按此

北美地區上月率先加價

北美地區於3月30日已經宣布加價，基本計劃用戶由8.9美元（約69港元）加至9.9美元（約77港元）、基本計劃用戶由13.99美元（約109港元）加至15.49美元（約121港元）、高級計劃用戶由17.99美元（約141港元）加至19.99美元（約156港元）。雖然加幅不算大，不過有傳是次在北美地區加價屬「試水溫」，估計未來其他地區的用戶都會陸續加價。

推平價計劃吸引觀眾

除了推出新政策及加價，一直以來標榜無廣告的Netflix，表示擬在未來1至2年內推出價格較低但含廣告版本的新計劃，意味着用戶未來可用更低價錢訂閱Netflix，但就要被逼觀看廣告。Netflix行政總裁Reed Hastings指，雖然自己一直支持訂閱簡單化，反對採用傳統傳媒的廣告收入模式，可惜用戶數量不斷流失，他希望觀眾有更多選擇，讓一些接受廣告的用戶用更低價錢得到想要的服務。

【Netflix新政策非同住共用帳戶要額外收費？暫定3國率先試行：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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網飛（Netflix，美：NFLX） 串流 多媒體平台 Netflix 香港

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