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【移居台灣】台灣擬放寬港人定居條件　專業人士連續居留5年可申定居

日韓台 16:25 2022/04/21

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台灣是港人熱門移居地點之一，惟近年台灣收緊定居條件，不少港人難以取得定居資格。不過，台灣陸委會發言人邱垂正近日接受媒體專訪時表示，台灣正計劃修訂條例，讓專業人士、白領階級的港人可於台灣居留5年後申請定居。

根據《中央社》報道，邱垂正表示，陸委會目前已對「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」提出修正建議，朝向開放港人，特別是專業人士、白領階級的港人。只要在台灣工作連續居留5年、最後一年的每月收入達基本工資2倍等條件，即可申請在台定居。換言之，除了既有的投資移民、專才移民和就學外，港人可透過就業申請定居當地。

建議港人誠實申報　可提供額外資料

另外，有不少以投資、專才途徑赴台的港人表示，由於自己於中國內地出生、或曾於被認為是中資機構的公司工作過、或曾任香港公務員，以致無法通過定居申請。而邱垂正強調，「涉陸因素」絕非單一不獲批的原因，他們不會單純因為過去身分、任職經驗而不批准港人的定居申請。對於有申請人的處分書上言明「原為大陸地區人民」，他認為可能是文件表述所造成的誤會。

此外，邱垂正建議港人在申請時誠實申報，並鼓勵他們「自行增列表格，提供額外資料說明」。另外，他指出港人也可透過「台港服務交流辦公室」查詢不獲批的原因。他續指，如果申請人提交的文件齊全，定居申請一般能在3個月內完成。

定居申請不獲批　不影響居留資格

至於有部分投資移民者的定居申請不獲批，他指出是因為涉及「假投資真移民」，例如有一個地址登記了上百間公司，或根本沒有營業。

不過，邱垂正亦提到，若港人定居申請不獲通過，亦不影響居留資格，仍可繼續居台，待排除不獲批的原因後可再提出定居申請。

 

責任編輯：曹佩鈞

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