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【行業分析】疫情促使數字化變革創新　內地八成餐飲企業憂客流不穩

個人增值 14:55 2022/04/21

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畢馬威中國與中國烹飪協會、廣東省餐飲服務行業協會及深圳市烹飪協會共同合作發表後疫情時代餐飲連鎖企業發展報告。該報告結果顯示，在疫情影響下，內地餐飲業逾八成餐飲企業認為經營上面臨的最大困難是客流量不穩定。此外，材料漲價、租金上漲等造成經營成本壓力大增，極大考驗企業的現金流和資金鏈。

與此同時，行業內競爭日趨白熱化，受訪企業中有近3成企業認為受到同類型餐飲業競爭的嚴重影響，因而促使不少企業傾向運用數字化手段改造業務模式，如開闢外賣市場、開拓電商和直播銷售渠道，進行自我變革創新。

餐飲企業數字化改革

報告指出，回顧過去2年，為了應對外部疫情反覆以及業內激烈競爭帶來的雙重風險，不少餐飲企業在規模化擴張的進程中表現突出，通過利用資本以及數字化轉型，不斷突破企業發展瓶頸，帶動餐飲行業資本化和數字化的新趨勢。一方面，資本市場對餐飲企業持更開放的態度，企業經營者也逐漸意識到資本力量帶來的益處，相互作用下，資本與餐飲業聯繫更加緊密，行業迎來資本化浪潮。另一方面，餐飲業正加速向數字化零售方向轉型，逐步構建人、貨、場三者關係，在運營、數據、營銷和管理全方位開展變革，重塑餐飲企業核心競爭力內核。

總體來看，畢馬威中國指這2年疫情雖然給內地餐飲業形成衝擊，但也加速了行業的變革轉型，並帶來歷史性發展機遇，餐飲行業前路廣闊，大有可為。

【移居台灣港人數目大減　今年首2個月人數跌25% : 按此

 

責任編輯：陳玉蓮

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