  • 27°C
香港時間 : 2022421日 (週四) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【戲院重開】新城市廣場推出4大戲院優惠　The Point會員用App買戲票免手續費

精明消費 12:20 2022/04/21

分享：

分享：

政府由今日（21日）起逐步放寬部分社交距離措施，新城市廣場為配合食肆恢復晚市堂食及戲院重開推出「初夏戲．味雙重賞」，於餐廳食肆或Movie Town消費滿指定金額即送MCL MOVIE TOWN電影門票，而於下午5時後消費即可享額外1小時免費泊車。

【各大院綫優惠一覽 英皇重開首日送爆谷 邊間信用卡享買1送1？：按此

只要於餐廳食肆或Movie Town消費滿1,000元即送MCL MOVIE TOWN電影門票1張及下午5時後消費更可享額外1小時免費泊車。另外，The Point會員只要以The Point App購買MCL MOVIE TOWN戲票即可豁免每張10元手續費；另MCL MOVIE TOWN亦推出正價戲票9折優惠，同時更賺取雙倍MCL Tokens。此外，現憑Visa卡於MCL MOVIE TOWN購買星期一至五同一場次之2D戲票即可享買一送一優惠。

同時，新城市廣場更舉行春日消費券獎賞，由即日起至5月31日，凡以AlipayHK、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK四大平台使用消費券購物，最高單日回贈達4,980元，商場電子禮券商戶涵蓋超過150間餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、家具等類別。

由即日起至5月2日，新城市廣場聯同HomeSquare推出獨家有獎遊戲，只要於其中任何商場消費滿500元或以上，即可參與有獎遊戲一次，獎品總金額逾百萬元，當中包括價值2,980元Ogawa O.M.G足部按摩器、價值2,680元Ogawa揉揉肩、價值800元Calvin Klein手錶、50元Francfranc禮券、20元一田禮券等。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】馬拉松便服及運動品牌開倉　全場2折起買3件額外7折
今日
【消費優惠】馬拉松便服及運動品牌開倉　全場2折起買3件額外7折
【消費優惠】天仁茗茶黑豆麥茶／博士茶新上市　每杯即減5元
今日
【消費優惠】天仁茗茶黑豆麥茶／博士茶新上市　每杯即減5元
【好去處】荷里活廣場畀你體驗元宇宙　玩遊戲完成任務贏獎賞
2022/04/20
【好去處】荷里活廣場畀你體驗元宇宙　玩遊戲完成任務贏獎賞
【消費優惠】The Korner慶祝7周年　指定款式低至7折
2022/04/20
【消費優惠】The Korner慶祝7周年　指定款式低至7折
【消費優惠】A-1 Bakery預訂母親節蛋糕　早鳥優惠享85折
2022/04/20
【消費優惠】A-1 Bakery預訂母親節蛋糕　早鳥優惠享85折
著數優惠 網上購物 電子支付 網購平台 時裝服飾 支付寶 八達通 電子消費券 電影院 微信支付

下一篇文章

【消費優惠】馬拉松便服及運動品牌開倉　全場2折起買3件額外7折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
今日優惠精選 - 【消費優惠】Pizza Hut外賣自取滿$180加購普通批$1　一幻拉麵惠顧拉麵加$18享餃子放題
【消費優惠】Pizza Hut外賣自取滿$180加購普通批$1　一幻拉麵惠顧拉麵加$18享餃子放題
【消費優惠】A-1 Bakery預訂母親節蛋糕　早鳥優惠享85折
【消費優惠】A-1 Bakery預訂母親節蛋糕　早鳥優惠享85折
【好去處】天際100周四重開　限時推11元優惠門票　1至6月生日享免費入場
【好去處】天際100周四重開　限時推11元優惠門票　1至6月生日享免費入場
【抗疫支援】政府今起向長者免費派檢測包　60歲或以上全港680個服務點有得攞
【抗疫支援】政府今起向長者免費派檢測包　60歲或以上全港680個服務點有得攞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款