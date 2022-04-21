【戲院重開】新城市廣場推出4大戲院優惠　The Point會員用App買戲票免手續費

政府由今日（21日）起逐步放寬部分社交距離措施，新城市廣場為配合食肆恢復晚市堂食及戲院重開推出「初夏戲．味雙重賞」，於餐廳食肆或Movie Town消費滿指定金額即送MCL MOVIE TOWN電影門票，而於下午5時後消費即可享額外1小時免費泊車。

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只要於餐廳食肆或Movie Town消費滿1,000元即送MCL MOVIE TOWN電影門票1張及下午5時後消費更可享額外1小時免費泊車。另外，The Point會員只要以The Point App購買MCL MOVIE TOWN戲票即可豁免每張10元手續費；另MCL MOVIE TOWN亦推出正價戲票9折優惠，同時更賺取雙倍MCL Tokens。此外，現憑Visa卡於MCL MOVIE TOWN購買星期一至五同一場次之2D戲票即可享買一送一優惠。

同時，新城市廣場更舉行春日消費券獎賞，由即日起至5月31日，凡以AlipayHK、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK四大平台使用消費券購物，最高單日回贈達4,980元，商場電子禮券商戶涵蓋超過150間餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、家具等類別。

由即日起至5月2日，新城市廣場聯同HomeSquare推出獨家有獎遊戲，只要於其中任何商場消費滿500元或以上，即可參與有獎遊戲一次，獎品總金額逾百萬元，當中包括價值2,980元Ogawa O.M.G足部按摩器、價值2,680元Ogawa揉揉肩、價值800元Calvin Klein手錶、50元Francfranc禮券、20元一田禮券等。

責任編輯：曹佩鈞

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