【韓劇推介】Netflix《我們的藍調時光》超療癒　金宇彬+申敏兒勇敢追愛

▲ 《我們的藍調時光》

被劇迷譽為「2022年必看人生韓劇」的《我們的藍調時光》，結合韓國演藝界夢幻黃金組合，包括李秉憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、嚴正化等，劇中透過多對情侶，道出人生中的甜酸苦辣。此劇更是金宇彬現實中抗癌成功後，首度跟女友申敏兒合演的劇集，自然充滿話題。

本星期Netflix首播的《我們的藍調時光》，結集如電影級數的卡士陣容，由《沒關係，是愛情啊》的班底所製作，其中金宇彬和申敏兒這對現實中的情侶，更是首度合作拍劇，因此劇集甫開播，已成功製造了話題，首播收視更勝《愛的迫降》

金宇彬抗癌後復出

現年31歲的金宇彬，憑劇集《繼承者們》而走紅，2015年跟演員申敏兒合作廣告而結緣，之後大方公開戀情，因二人是姊弟戀，故一度不被外間看好。

2017年金宇彬宣布患上鼻咽癌，申敏兒更為此停工兩年，專心陪伴男友抗病，令二人關係更見親密，去年金宇彬抗癌成功，更曾表示跟女友依然像熱戀一樣。

今次《我們的藍調時光》是二人首度合演劇集，故事背景設在濟州島的漁村，透過14個人物在島上的際遇，展示人生的各種面貌，反映出不同人的生活縮影，是一齣結集寫實與夢幻的作品。

▲ 金宇彬抗癌成功後復出拍劇，演一名打魚的船長，演技更內斂。

申敏兒挑戰演技

不過金宇彬和申敏兒劇中卻非演情侶，而是各有角色設定。申敏兒在劇中演一名失婚女子，加上罹患抑鬱症，兼失去孩子撫養權，身心俱疲的她在濟州島上，遇上李秉憲飾演的高中同學，二人各歷人生考驗，同病相憐而互相扶持。

申敏兒這次首度演出單親媽媽，角色長期活在悲情生活，有不少內心戲挑戰，而她跟李秉憲組成的一對，就被不少觀眾讚十分合拍。

▲ 申敏兒劇中演患抑鬱症的單親媽媽，有不少演技發揮。

至於金宇彬，劇中則跟韓志旼配成一對。早年曾演過《大長今》的韓志旼，曾被玄彬稱讚為韓國最美女星，今次卸下華麗粧容，扮演一名新手海女，個性開朗活潑，但也因為太過外向的言行，因此被其他海女所討厭。

而金宇彬則演一名常要跟海女合作的船長，他一直嚮往簡單的人生，原希望跟女友在島上過溫馨的日子，可是一切不似預期；而他跟韓志旼的相處中，逐漸發現對方內心的秘密，繼而互生情愫，二人的人生起了翻天覆地變化。

▲ 金宇彬和韓志旼劇中不理別人眼光，勇敢追愛。

攝影配樂用心經營

《我們的藍調時光》主要以單元劇形式呈現，由三對主角交織而成的人生百態，除申敏兒、李秉憲、金宇彬、韓志旼外，由車勝元和李姃垠演時隔20年再重逢的高中同學，二人經歷了各種情感經歷，百感交集。曾演出《上流寄生族》的李姃垠，這次演一名火爆的賣魚老闆演技精湛，而她跟車勝元這一對組合，比起俊男美女配搭，便更有戲劇火花。

▲ 全劇在濟州島的明媚風光下，加上攝影、配樂精心經營，令人看得舒服。

劇集雖然道出每個人的生活都不容易，不過此劇並不沉重，在濟州島的明媚風光下，加上攝影、配樂都精心經營，全劇予人感覺十分療癒。