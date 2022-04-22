【消費優惠】稻香晚市堂食皇子乳鴿$1　Mr. Steak Buffet自助餐4人同行1人免費

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 稻香：晚市堂食皇子乳鴿$1

由即日起，星期一至五（晚上5時30分至8時30分）2人同行到稻香惠顧皇子乳鴿，只需1元；星期六、日及公眾假期每隻為18元。優惠只限堂食，不適用於外賣及攜走。

需要注意的是，優惠以每單入座茗茶計算，2位起方享此優惠，每人限惠顧1隻。此優惠不適用於5月7日至9日期間享用。

此優惠適用於稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊分店。

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分店地址：

稻香分店、茶居分店、稻坊分店

2. Mr. Steak Buffet：自助餐4人同行1人免費

Mr. Steak buffet 4月21日重開晚市，由即日起至4月30日，餐廳更推出4人同行1人免費優惠。此優惠不可與其他優惠同時使用，另需收取原價加一服務費。

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此外，不同時段供應之菜式會有差異，詳情可向餐廳查詢。而客人需以信用卡付款或電子消費結帳。

網上訂位／Mr. Steak Buffet價目表

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

3. 美心西餅：指定甜品3件起85折

由即日起至4月26日，於美心西餅買指定甜品任何3件或以上，即享85折優惠。

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指定甜品：

藍莓焗芝士切餅

美心鮮果撻

粒粒三色西瓜撻

甘栗撻

大甲芋頭Mochi撻

綿綿芒糍撻

撰文：hket小編

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