【日圓滙率】日圓跌至20年低位想唱定錢去旅行？　比較各找換店日圓滙率

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【綠色債券】零售綠債銀行券商認購優惠一覽 邊間提供14免仲有迎新優惠？（更新至4月21日）
日圓近日曾觸及128.97兌1美元的20年低位，是自2002年5月以來最差的表現。以港元計價，每百日圓兌港元約在6.1左右水平。在看到日圓進一步下跌，加上旅遊限制措施似有放寬之勢，不少人都想趁此時「唱定YEN」，為日後到日本遊玩做定準備。以下將為大家比較各找換店的日圓滙率！
|找換店
|每百日圓買入價（港元）＊
|地址
|營業時間
|電話
|飛鳥找換店
|6.05
|油麻地彌敦道530號現時點1樓106-107號舖
|
星期一至五：
12:00pm-8:00pm
星期六：
12:00pm-4:00pm
星期日及公眾假期：休息
|6994 3386（Whatsapp）
|永恆公司
|6.08
|尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室
|
星期一至五：10:00am-5:30pm
星期六、日及公眾假期：休息
|2376 0698
|發達鳥
|6.04
|深水埗長沙灣道261A地舖
|
星期一至五：12:00pm-8:00pm
星期六、日及公眾假期：休息
|6990 6196（Whatsapp）
|堅成找換有限公司
|6.08
|尖沙咀36-44彌敦道重慶大廈87號舖地下
|
星期一至五：10:00am-16:00pm
星期六、日及公眾假期：休息
|2368 0084／2368 3712／2366 4952
|小女孩找換店
|6.05
|上環德輔道中156號通用商業大廈地下
|
星期一至五：10:00am-7:00pm
星期六、日：
10:00am-4:00pm
公眾假期：
休息
|2915 4812／6715 9995（Whatsapp）
|多福找換
|6.08
|觀塘巧明街106號冠力工業大廈地下2號舖
|
星期一至五：9:30am-6:30pm
星期六、日及公眾假期：休息
|2327 9731／2327 9732
|尖沙咀廣東道33號中港城2樓10號舖
|2242 3323
|荔枝角青山道676號W668地下6號舖
|3996 8703
|九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1A舖
|2522 0220
|牛記找換店
|6.1
|上環急庇利街1號長達大廈地下
|星期一至五：9:00am-5:30pm
|2544 1851／6933 2498（Whatsapp）
|惠捷找換
|6.06
|銅鑼灣蘭芳道2-16號鳳鳴大廈地下6號舖
|
星期一至六：
10:00am-7:00pm
星期六：休息
|2117 7031／2155 3010
|＊數據截至2022年4月20日
值得注意的是，以上的滙率是截至4月20日。由於滙率情況不時有變動，因此以上數據只供作參考之用。若想要更準確的滙率可瀏覽各找換店網站，或致電查詢。另外，在疫情期間，有部分找換店曾更改營業時間，因此有意到各找換店前，宜先致電查詢營業情況。
責任編輯：鄭樂怡
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欄名 : 外滙走勢