【日圓滙率】日圓跌至20年低位想唱定錢去旅行？　比較各找換店日圓滙率

日圓近日曾觸及128.97兌1美元的20年低位，是自2002年5月以來最差的表現。以港元計價，每百日圓兌港元約在6.1左右水平。在看到日圓進一步下跌，加上旅遊限制措施似有放寬之勢，不少人都想趁此時「唱定YEN」，為日後到日本遊玩做定準備。以下將為大家比較各找換店的日圓滙率！

找換店 每百日圓買入價（港元）＊ 地址 營業時間 電話 飛鳥找換店 6.05 油麻地彌敦道530號現時點1樓106-107號舖 星期一至五： 12:00pm-8:00pm 星期六： 12:00pm-4:00pm 星期日及公眾假期：休息 6994 3386（Whatsapp） 永恆公司 6.08 尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室 星期一至五：10:00am-5:30pm 星期六、日及公眾假期：休息 2376 0698 發達鳥 6.04 深水埗長沙灣道261A地舖 星期一至五：12:00pm-8:00pm 星期六、日及公眾假期：休息 6990 6196（Whatsapp） 堅成找換有限公司 6.08 尖沙咀36-44彌敦道重慶大廈87號舖地下 星期一至五：10:00am-16:00pm 星期六、日及公眾假期：休息 2368 0084／2368 3712／2366 4952 小女孩找換店 6.05 上環德輔道中156號通用商業大廈地下 星期一至五：10:00am-7:00pm 星期六、日： 10:00am-4:00pm 公眾假期： 休息 2915 4812／6715 9995（Whatsapp） 多福找換 6.08 觀塘巧明街106號冠力工業大廈地下2號舖 星期一至五：9:30am-6:30pm 星期六、日及公眾假期：休息 2327 9731／2327 9732 尖沙咀廣東道33號中港城2樓10號舖 2242 3323 荔枝角青山道676號W668地下6號舖 3996 8703 九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1A舖 2522 0220 牛記找換店 6.1 上環急庇利街1號長達大廈地下 星期一至五：9:00am-5:30pm 2544 1851／6933 2498（Whatsapp） 惠捷找換 6.06 銅鑼灣蘭芳道2-16號鳳鳴大廈地下6號舖 星期一至六： 10:00am-7:00pm 星期六：休息 2117 7031／2155 3010 ＊數據截至2022年4月20日

值得注意的是，以上的滙率是截至4月20日。由於滙率情況不時有變動，因此以上數據只供作參考之用。若想要更準確的滙率可瀏覽各找換店網站，或致電查詢。另外，在疫情期間，有部分找換店曾更改營業時間，因此有意到各找換店前，宜先致電查詢營業情況。

責任編輯：鄭樂怡

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