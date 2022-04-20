39歲夫婦月入廿萬　將成父母理財規劃有咩要注意？

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1. 【理財個案】銀行界夫婦月入廿萬 快做父母應否套現物業換大單位？

39歲夫婦月入廿萬，小朋友將於年中出生，現在手持2個單位，想換大單位應該要點做？賣樓套現買大屋係咪好選擇？

2. 【港人移民】近8成受訪港人擬移居海外 尋求更好的生活環境成主因

愈來愈多港人打算移民？有調查發現近8成受訪港人擬移居海外，邊3個地點最受歡迎？

3. 【CRE 2022】綜合招聘考試和基本法及香港國安法測試 4月20日起接受報名（附申請網站）

想考政府工？新一輪CRE和基本法及香港國安法測試，今日接受報名啦！

撰文：hket小編

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