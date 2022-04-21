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【職場調查】疫情改變工作定義　員工不願返辦公室？　Microsoft列2022年5大工作趨勢

個人增值 13:50 2022/04/21

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全球疫情開始緩和，各國生活都準備重回正軌，近年全球大部分上班一族都採取在家工作或混合辦公模式的政策，令人們對工作的定義產生徹底的改變，微軟日前就發布《Microsoft工作趨勢指數》年度報告，主題為「深切期望：讓混合辦公發揮作用」，報告有逾31,000人參與調查，分別來自全球31個市場，包括香港。報告結果顯示出員工對工作模式截然不同的期望，並列出企業須關注的5大趨勢。

調查指，自推行混合辦公模式1年多，不少企業正反思員工的真實體驗。研究指人們在過去2年徹底改變對工作的定義，現時的在家工作模式與疫情最初實行的在家工作模式有很大差別。現時企業除了要滿足員工的新期望，亦要在無法估計的經濟環境中平衡業務成果。

報告就列出2022年5大工作趨勢，指引企業領袖應對轉變。

  • 趨勢1：員工對工作模式有截然不同的看法

    與疫情前相比，64%的香港員工會比工作更着重健康與生活，高於亞太區的57%。而有63%的香港Z世代和千禧一代會考慮在未來1年轉工，較去年高8%。
     
  • 趨勢2：企業領袖與員工的期望不一致

    香港企業領袖有57%人打算在未來一年全面恢復辦公室工作，與亞太區的58%接近。62%香港管理層認為，企業領袖與員工的期望有所出入。76%香港管理層表示，他們並沒有影響力或資源改革他們的團隊。
     
  • 趨勢3：企業需締造一個讓員工願意上班的工作環境

    有39%採用混合辦公的香港員工表示，他們最大的挑戰是了解甚麼時候需要，和為甚麼要回辦公室工作，不過只有29%的管理層在制定新規範時曾與員工團隊協商。
     
  • 趨勢4：彈性工作並不代表「長期在線」

    52%的香港員工樂意考慮下年開始使用沉浸式數碼空間進行會議。
     
  • 趨勢5：建立人際關係的方式在混合辦公模式中與以往不同

    67%採用混合辦公的香港員工考慮在未來一年全面遙距辦公，他們認為企業不能單靠辦公室來彌補過去2年失去的人際關係。而47%的香港企業領袖表示，員工採用混合或遙距辦公時的最大挑戰，是建立人際關係。另外有71%於疫情時聘請的香港員工正考慮於明年轉換工作，稍高於亞太區的62%。

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，過去2年的生活改變是不可磨滅，員工的靈活性和身心健康成為不可或缺的考量，企業要接受和適應這些新的期望，才可使員工及公司業務長遠成功。

【港打工仔快樂指數僅得4.5分 8成受訪者壓力爆煲現情緒問題：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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