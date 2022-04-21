【職場調查】疫情改變工作定義　員工不願返辦公室？　Microsoft列2022年5大工作趨勢

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全球疫情開始緩和，各國生活都準備重回正軌，近年全球大部分上班一族都採取在家工作或混合辦公模式的政策，令人們對工作的定義產生徹底的改變，微軟日前就發布《Microsoft工作趨勢指數》年度報告，主題為「深切期望：讓混合辦公發揮作用」，報告有逾31,000人參與調查，分別來自全球31個市場，包括香港。報告結果顯示出員工對工作模式截然不同的期望，並列出企業須關注的5大趨勢。
調查指，自推行混合辦公模式1年多，不少企業正反思員工的真實體驗。研究指人們在過去2年徹底改變對工作的定義，現時的在家工作模式與疫情最初實行的在家工作模式有很大差別。現時企業除了要滿足員工的新期望，亦要在無法估計的經濟環境中平衡業務成果。
報告就列出2022年5大工作趨勢，指引企業領袖應對轉變。
Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，過去2年的生活改變是不可磨滅，員工的靈活性和身心健康成為不可或缺的考量，企業要接受和適應這些新的期望，才可使員工及公司業務長遠成功。
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責任編輯：嚴熹曼
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欄名 : 職場百科