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【會員優惠】The Club會員限定　限時4日換Chill Club推介榜入場門票

個人增值 17:55 2022/04/20

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Viu TV主辦的第二屆本地流行音樂頒獎典禮「FWD富衛保險呈獻︰Chill Club推介榜年度推介21／22」將於2022年4月24日，假九龍灣國際展貿中心匯星舉行。The Club會員以指定積分，即可換領入場門票。

即日起至2022年4月24日，The Club會員憑15,000 Club積分即可換取「FWD富衛保險呈獻︰Chill Club推介榜年度推介21／22」門票乙張。先到先得，換完即止。任何人只要免費登記成為The Club會員，於Club Shopping或指定商戶消費，即可賺取Club積分，換領連串驚喜優惠及獎賞。

頒獎禮入場及座位安排將會根據香港特別行政區政府的最新防疫措施作相應調整。

FWD富衛保險呈獻︰Chill Club推介榜年度推介21／22

頒獎禮詳情

日期：2022年4月24日
時間：晚上8時至11時
地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall

門票兌換詳情

日期：即日起至2022年4月24日
購買資格：免費登記成為The Club會員，即可於Club Shopping及指定商戶購物賺取Club積分，換取活動門票及更多精彩禮遇。
所需Club積分：15,000 Club積分

網址

 

責任編輯：區祖飛

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