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【CRE 2022】綜合招聘考試和基本法及香港國安法測試　4月20日起接受報名（附申請網站）

個人增值 17:35 2022/04/20

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公務員事務局公布，綜合招聘考試和《基本法及香港國安法》測試暫定6月11日和18日舉行或如有需要於6月或7月內的其他日期在香港舉行，並於今日（20日）起接受報名，5月3日下午5時截止。

今日起接受報名

由即日起至5月3日下午5時，有意參加考試的人士可透過公務員事務局網頁的網上申請系統提交申請，或填寫綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試申請書（CSB31（3／2022））報考。該申請書可從公務員事務局網頁下載，或從民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取（視乎諮詢中心及就業中心的運作）。

應徵學位或專業程度公務員職位的人士，必須具備有效的綜合招聘考試成績，其中中文運用及英文運用測試不同等級的成績可由香港中學文憑考試或其他訂明的公開考試中英語文科獲接納的等級成績替代，不同的公務員職位有不同的中英語文能力要求。而能力傾向測試則沒有可替代的公開考試科目或等級成績，有意在短期內投考學位或專業程度公務員職位的人士，可考慮參加是次考試。

此外，就所有由2022年7月1日起刊登的公務員職位招聘，在新推出的《基本法及香港國安法》測試取得及格成績會成為所有公務員職位的入職條件。《基本法及香港國安法》測試會考核申請人的《基本法》及《香港國安法》知識。無論公務員職位申請人過往曾否參加由公務員事務局舉辦的《基本法》測試或在個別局／部門公務員職位（學位／專業程度職系）招聘過程中安排的《基本法》測試並取得及格成績，必須在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績方會獲考慮聘用。過往曾參加任何《基本法》測試的人士如欲應徵2022年7月1日起刊登的公務員職位，亦須參加《基本法及香港國安法》測試並取得及格成績，方會獲考慮聘用。

答中一半問題視為合格

《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）是一張設有中英文版本的選擇題形式試卷，全卷共20題，考生須於30分鐘內完成。考生如在20題中答對10題或以上，會被視為取得《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績，有關成績可用於申請所有公務員職位。

持有大學學位，或符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格，或將於2021至22學年獲取大學學位資格的人士，可申請參加是次綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試。申請人可選擇在是次考試應考任何一張或多張綜合招聘考試試卷及／或《基本法及香港國安法》測試試卷。

另外，公務員事務局亦會因應疫情發展而調整考試安排，可留意該局網頁公布最新情況。

 

責任編輯：曹佩鈞

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