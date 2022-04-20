【MPF】定期審視強積金投資組合　首季宏利強積金回報表現係點？

我們需要定期去審視強積金投資組合，從而了解有沒有轉換投資策略的需要。今年第一季過去，各強積金的表現又是如何呢？本篇文章會先集中分析宏利強積金的首季表現。

■宏利首季5隻表現較好的強積金■

(按首季回報表現低至高排序）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

在環球市況波動的情況下，宏利強積金截至今年3月底止的首季亦如市況般表現平平，錄得正面報的強積金僅得宏利MPF利息基金，首季度回報0.13%。若以較長期的一年及五年的累積回報來看，宏利MPF利息基金分別錄0.5%及2.24%，表現較其他強積金平穩，沒有大增幅及大跌幅。

另一隻表現相若的強積金是宏利MPF保守基金，首季度回報持平，即使只錄得0%回報亦已為表現第二佳的成分基金，一年累積回報及五年累積回報分別是0.01%及3.47%。

■宏利首季5隻表現較差的強積金■

(按首季回報跌幅小至大排序）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

至於首季表現最差的強積金是宏利MPF歐洲股票基金，回報累計錄16.7%跌幅，相信是受到俄烏戰爭所影響；其次是宏利MPF中華威力基金，錄得13.5%跌幅；以及宏利MPF香港股票基金，首季錄近12%跌幅。不過，如果從五年累積回報的角度來看，這些強積金均錄得雙位數的回報，歐洲股票基金的回報有57.4%。

在此奉勸各打工仔，強積金屬於長期投資，即使要定期審視回報表現，但仍最好以長期投資的角度去作出部署，切忌頻繁地更替投資組合。

若想了解更多有關強積金的資訊，留意MPF懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經