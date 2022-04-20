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【網絡熱話】人妻移民後生活拮据　開帖問應否供養在港父母　網民：畀唔到係藉口

18:50 2022/04/20

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近年不少人為子女將來而選擇移民，不過並非人人都會帶同年邁父母一同移民。近日在討論區上就有一位人妻就表示，與丈夫移民外地後，因生活變得拮据，沒有再滙錢到香港給父母，因此開帖文詢問網友，究竟移民後是否應該繼續畀家用予身在香港的父母。

該網民於討論區上以「移民後仲有無滙錢畀在港父母養佢哋？」為題，分享自身經歷。她表示自己與丈夫已經移民外地，但在當地收入只足夠自己一家人使用，加上又要供樓，生活變得拮据，所以沒有再供養留在港的父母。直至數日前被親友問到，她才想思考「移民後是否要畀錢養返在港父母？」。

她在帖文中續稱，自己移民後沒有找工作，只是家庭主婦，所以在外地的生活開支全靠丈夫供養。雖然父母沒有跟隨移民，但平日待帖主不薄，不時會幫忙買東西寄到外地，可惜自己沒有能力，因此都不敢花丈夫的錢養父母，覺得自己「好似好衰咁」，而現時供養父母的重擔就落到兩位妹妹身上。

■移民後應否繼續畀家用在港父母？■

該帖文一出就引起大批網民熱議論，不少人狠批帖主自私，此舉與「棄養父母」無異，指父母留港都要生活，如果原本在港時有給予家用，即使移民亦沒有藉口不給。並表示帖主移民前應該與父母先溝通清楚，有能力才好移民。更有網民暗指帖主是「唔想畀」並非「畀唔到」，還稱最慘是留在港的兩個妹妹無故要兼顧多份責任「一句讀書唔叻，拋個包袱畀阿妹，你個人都好自私」、「你兩個妹好慘，父母老咗，要陪出陪入睇醫生，出完力，仲要出埋錢」。

不過有網民都認為家用是心意，最重要應該視乎父母的經濟環境。「父母本身做開生意有大把多餘錢嘅，唔畀無所謂，但如果父母只係普通工人又或者退咗休，無積蓄而又需要仔女供養去生活就梗係必須要畀！」

 

責任編輯：嚴熹曼

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