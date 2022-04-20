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【品味投資】蘇富比中國書畫拍賣張大千「煙寰青城圖」　最高估價4,000萬

18:25 2022/04/20

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香港蘇富比拍賣行（Sotheby's）將於4月30日舉行中國書畫拍賣，將推出逾200幅近現代名家作品，總估價近2億港元。當中，張大千鈎金青綠山水劇跡仿王希孟「千里江山圖」最為矚目，另外亦有來自徐悲鴻、齊白石、吳冠中的畫作。

張大千「千里江山圖」曾列非賣品

蘇富比指，這場中國書畫拍賣焦點為孫志飛家族收藏的書畫，當中，張大千鈎金青綠山水劇跡仿王希孟「千里江山圖」最為矚目。此幅作為1948年上海「張大千近作展」展品，列為非賣品，之後由孫氏收藏，僅於1983年借出展示於上海博物館及北京中國美術館。而同為張大千創作的「煙寰青城圖」畫作，繪畫時正值抗戰期間，張大千將借居的四川名山青城山納入畫圖，作品估價為2,600萬至4,000萬港元。

其他亮點包括徐悲鴻贈檳城僑領的「鍾馗進酒圖」，以及吳冠中一系列水彩、素描、彩墨畫，包括參與多項大型展覽之代表作「紫藤」等，2幅畫作的估價同樣為800萬至1,200萬港元。

蘇富比中國書畫拍賣焦點拍品

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責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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