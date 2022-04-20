  • 25°C
香港時間 : 2022420日 (週三) 14:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】荷里活廣場畀你體驗元宇宙　玩遊戲完成任務贏獎賞

精明消費 14:05 2022/04/20

分享：

分享：

鑽石山荷里活廣場進軍元宇宙，與本地科技初創開發商Air World Limited合作，推出首個將元宇宙虛擬世界遊戲連繫會員制的遊戲「荷里活廣場元宇宙綠色村莊歷奇之旅」，首次以NFT登場的荷里活廣場亦會化身成綠油油的環保村莊，只需下載手機應用程式即可參加遊戲，更可於商場內換取獎賞。

玩家只要於5月3日起登入「AiR - Adventure In Reality」手機應用程式，通過遊戲與「香港」元宇宙結合，透過多個設置於現實世界中的入口，以二維碼或GPS定位連接到不同遊戲場景。元宇宙內的荷里活廣場是全3D打造的虛擬環保村莊，玩家透過不同方法進入全新設計的三大場景，包括豐收農莊、森林公園及環保小鎮，可以暢玩種花、餵雞仔、釣魚、捉蝴蝶、伐樹、回收廢物等不同小遊戲，獲取多項有趣的物品再去完成指定任務。

只要透過日常遊戲登入簽到，隨機獲取斧頭、捕蟲網、魚竿等指定工具，即可以玩不同小遊戲。而玩家亦可於商場內掃描指定QR Code即可以獲取「新手工具包」，更容易完成遊戲及任務。

    點擊圖片放大
    +2

母親節將送出潤手霜及面膜

此外，玩家於遊戲開始時，除了獲得「新手工具包」，亦可同時獲得荷里活廣場商戶之獨家消費優惠券；而5月份的任務就以慶祝母親節為主軸，玩家完成任務就有機會免費換領清香花味潤手霜及深層滋潤保濕面膜；期間亦會推出餵雞仔快閃小遊戲，有機會換取日本京都雞蛋一盒，將虛擬禮品實體化。

另外，玩家只要成為荷里活廣場VIC會員，除了完成任務可獲得雙倍獎勵外，更有機會贏取每月的終極大獎包括尚品花膠筒（價值1,298元)、特福智能高速煲（價值1,398元)、Kai Shop日本產煮食刀具套裝（價值948元）及VIC會員100積分等。

    點擊圖片放大
    +2

消費券推廣活動　派150萬元優惠券

除了遊戲活動外，荷里活廣場亦有因應消費券計劃推出多重消費回贈獎賞，大派超過150萬消費優惠券。於4月22日至6月26日期間逢星期五、六、日及公眾假期，將舉行「好賞SHOPPING」，顧客憑即日於場內以電子貨幣消費滿1,200元之消費單據或VIC會員憑120積分，即可換領總值200元的指定商戶購物、美食和時裝及美容優惠券。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】The Korner慶祝7周年　指定款式低至7折
今日
【消費優惠】The Korner慶祝7周年　指定款式低至7折
【消費優惠】A-1 Bakery預訂母親節蛋糕　早鳥優惠享85折
今日
【消費優惠】A-1 Bakery預訂母親節蛋糕　早鳥優惠享85折
【好去處】天際100周四重開　限時推11元優惠門票　1至6月生日享免費入場
2022/04/19
【好去處】天際100周四重開　限時推11元優惠門票　1至6月生日享免費入場
【1萬元消費券】八達通服務站新功能　拍卡查消費券紀錄（附步驟）
2022/04/19
【1萬元消費券】八達通服務站新功能　拍卡查消費券紀錄（附步驟）
【抗疫支援】政府今起向長者免費派檢測包　60歲或以上全港680個服務點有得攞
2022/04/19
【抗疫支援】政府今起向長者免費派檢測包　60歲或以上全港680個服務點有得攞
商場活動 NFT 電子消費券 QR Code 荷里活廣場 Plaza Hollywood 母親節

下一篇文章

【消費優惠】The Korner慶祝7周年　指定款式低至7折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
【好去處】天際100周四重開　限時推11元優惠門票　1至6月生日享免費入場
【好去處】天際100周四重開　限時推11元優惠門票　1至6月生日享免費入場
【抗疫支援】政府今起向長者免費派檢測包　60歲或以上全港680個服務點有得攞
【抗疫支援】政府今起向長者免費派檢測包　60歲或以上全港680個服務點有得攞
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【消費優惠】A-1 Bakery預訂母親節蛋糕　早鳥優惠享85折
【消費優惠】A-1 Bakery預訂母親節蛋糕　早鳥優惠享85折
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款