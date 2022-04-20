【好去處】荷里活廣場畀你體驗元宇宙　玩遊戲完成任務贏獎賞

鑽石山荷里活廣場進軍元宇宙，與本地科技初創開發商Air World Limited合作，推出首個將元宇宙虛擬世界遊戲連繫會員制的遊戲「荷里活廣場元宇宙綠色村莊歷奇之旅」，首次以NFT登場的荷里活廣場亦會化身成綠油油的環保村莊，只需下載手機應用程式即可參加遊戲，更可於商場內換取獎賞。

玩家只要於5月3日起登入「AiR - Adventure In Reality」手機應用程式，通過遊戲與「香港」元宇宙結合，透過多個設置於現實世界中的入口，以二維碼或GPS定位連接到不同遊戲場景。元宇宙內的荷里活廣場是全3D打造的虛擬環保村莊，玩家透過不同方法進入全新設計的三大場景，包括豐收農莊、森林公園及環保小鎮，可以暢玩種花、餵雞仔、釣魚、捉蝴蝶、伐樹、回收廢物等不同小遊戲，獲取多項有趣的物品再去完成指定任務。

只要透過日常遊戲登入簽到，隨機獲取斧頭、捕蟲網、魚竿等指定工具，即可以玩不同小遊戲。而玩家亦可於商場內掃描指定QR Code即可以獲取「新手工具包」，更容易完成遊戲及任務。

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母親節將送出潤手霜及面膜

此外，玩家於遊戲開始時，除了獲得「新手工具包」，亦可同時獲得荷里活廣場商戶之獨家消費優惠券；而5月份的任務就以慶祝母親節為主軸，玩家完成任務就有機會免費換領清香花味潤手霜及深層滋潤保濕面膜；期間亦會推出餵雞仔快閃小遊戲，有機會換取日本京都雞蛋一盒，將虛擬禮品實體化。

另外，玩家只要成為荷里活廣場VIC會員，除了完成任務可獲得雙倍獎勵外，更有機會贏取每月的終極大獎包括尚品花膠筒（價值1,298元)、特福智能高速煲（價值1,398元)、Kai Shop日本產煮食刀具套裝（價值948元）及VIC會員100積分等。

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消費券推廣活動 派150萬元優惠券

除了遊戲活動外，荷里活廣場亦有因應消費券計劃推出多重消費回贈獎賞，大派超過150萬消費優惠券。於4月22日至6月26日期間逢星期五、六、日及公眾假期，將舉行「好賞SHOPPING」，顧客憑即日於場內以電子貨幣消費滿1,200元之消費單據或VIC會員憑120積分，即可換領總值200元的指定商戶購物、美食和時裝及美容優惠券。

責任編輯：曹佩鈞

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