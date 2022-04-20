【生活理財】買保險有4大錯誤　一定要避開！

每個人都需要保險來保護他們的資產，這可以包括不同種類的保單，例如發生車禍的汽車保險和過早死亡的人壽保險。如果沒有足夠的保障，一旦出現問題，可能會發生財政災難。那麼，購買保險的個人如何才能確保不會犯下錯誤呢？以下是要避免的4個最大的保險投保問題。

錯誤1：買的保額太少



購買較少的保險意味着支付較低的保費，而且對於預算緊張的人來說每月節省的費用似乎很重要。不過，如果沒有足夠的保險，一旦出現問題時個人的財務狀況可能會遭受重創。例如，僅購買最低責任保險的車主，如只買第三者責任，在汽車被盜的情況下可能最終沒有任何保險賠償，而在沒有幫助的情況下支付更換車輛的費用將會造成真正的經濟損失。因此，保險投保人應仔細考慮他們能夠承擔的風險水平，並應確保需獲得足夠的保險保障。

錯誤2：設置負擔不起的免賠額

購買保險時，投保人有時可以選擇他們的免賠額有多大。免賠額是在保險開始支付損失之前必須親自支付的金額。例如，如果一份家居保險有5萬元的免賠額，並且發生火災，就需要自行支付5萬元，而保險公司將只承保超過該金額的損失。雖然免賠額高的保單會更便宜，但永遠不應該將免賠額設置得太高，以至於無法獲得需要的賠償。否則如發生問題時，可能會發現自己陷入困境。

錯誤3：不格價

保險費用因公司而異。那些不為他們的保單貨比三家的人最終可能會支付比需要的更多的錢來獲得保護。獲得多個報價並每年至少格價一次是一個好主意，尤其買一些沒有保單現金價值的一般保險，如家居保等。

錯誤4：沒有定期審查保險範圍

最後，經常檢查保險保障範圍很重要，至少每年一次，或者當生活發生任何重大變化時。通過這種方式，可以確保自己和家人有足夠的保障，並且盡可能地負擔得起。例如，家裡增添了新成員需為其購買一份合適的醫療保險。

通過避免這些錯誤，保險投保人可以獲得他們應得的保護，同時避免要交過高保費。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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