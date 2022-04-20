【回收奶粉罐】全港首個智能奶粉罐回收計劃　一個空罐最高回贈5元（附回收機使用步驟）

嬰幼兒奶粉品牌荷蘭美素佳兒宣布，將更新港島區智能奶粉罐回收機地點，新增地點的回收機已投入服務，消費者只需跟住3個步驟將空罐回收，便可以儲存積分換獎賞，回贈金額最高每個罐可獲5元。

全港共設5個回收點

荷蘭美素佳兒於2021年9月推出全港首個智能奶粉罐回收機試行計劃，截至3月已回收超過14,200個奶粉罐。首批美素佳兒智能奶粉罐回收機分別設於5大據點，包括4個大型商場（鑽石山荷里活廣場、荃灣D·PARK愉景新城、屯門V city、將軍澳PopWalk天晉滙），以及愛秩序灣綜合服務大樓。而原設於愛秩序灣綜合服務大樓的回收機，現已遷至位於堅尼地城的大型商場西寶城，即日起投入服務，期望鼓勵更多港島居民實踐環保生活。

積分換獎賞 一個空罐最高回贈5元

是次智能奶粉罐回收適用於市面上任何品牌的奶粉罐，不過，所有品牌的初生或第一階段配方奶粉罐回收均不適用於獎賞活動，包括荷蘭美素佳兒旗下美素力金裝、FRISOLAC PRESITGE、有機FRISOLAC PRESTIGE BIO，這些空罐即使成功回收後，消費者將不會獲得任何積分或獎賞。

除初生或第一階段配方奶粉罐外，每回收一個合乎規格的空罐，即可換取1個電子積分（Carbon Coin），累積指定積分後可透過應用程式隨時換領禮物或電子優惠券，甚至兌換八達通儲值額當現金使用。

另外，品牌為答謝用戶的支持，每回收一個荷蘭美素佳兒指定產品空罐，用戶更可獲得500倍獎賞，即500個Carbon Coins，等同最高可達5元的八達通儲值額。

■使用智能奶粉罐回收機步驟■

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責任編輯：區祖飛

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